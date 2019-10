Los leoneses están cabreados y no es para menos. Siri, el asistente de Apple, les ha borrado del mapa. Así lo denunció la Unión del Pueblo Leonés (UPL) que advirtió de que la compañía Apple tiene una falta de referencia para saber dónde está la ciudad de León y conocer las distancias con el resto de provincias, motivo por el que la formación remitirá una carta a la sede española de la empresa para pedir que lo solucionen “de modo inmediato”.

“Al preguntar a Siri la distancia entre León y cualquier otra provincia de España, el asistente Siri contesta siempre dando como referencia Valladolid y no León, ciudad que para la aplicación no existe”, criticaron los leonesistas, quienes lamentaron que “las referencias que facilita el sistema son siempre a la ciudad castellana, por lo que es fácil saber la distancia entre cualquier provincia y Valladolid, pero no la que existe con León”.

Por ello, UPL decidió denunciar una situación que desconocen por qué se produce, pero tienen claro que “no puede continuar sucediendo”.

La reivindicación se enmarca en el pulso que mantienen representantes municipales de León y la capital del Pisuerga, a cuenta de que este último Ayuntamiento haya solicitado el reconocimiento como capital de Castilla y León. La respuesta de UPL ha sido una proposición en sentido contrario: no reconocer a Valladolid y, en su lugar, promover “una capitalidad de la región leonesa y otra de la región castellana”.