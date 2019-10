«Tierra de Sabor» luce el potencial alimentario de Castilla y León en «San Sebastián Gastronomika»

Castilla y León luce su potencial agroalimentario, amparada bajo la marca «Tierra de Sabor», en una de las citas internacionales más atractivas que se celebran en la actualidad en España, la «San Sebastián Gastronómika. Un evento al que acudió el viceconsejero de Desarrollo Rural y director general del Instituto Tecnológico Agrario, Jorge Llorente, quien visitó el expositor regional en este Congreso, en un foro, de la que dijo, se «ha convertido en un excelente escaparate para los productos agroalimentarios de calidad de la Comunidad», destacó. Llorente resaltó la importancia de participar en esta cita ya que permite «cumplir con el objetivo de dar a conocer el amplio abanico de alimentos y vinos acogidos por ‘‘Tierra de Sabor’’ y ponerlos al alcance de todos los profesionales».

El viceconsejero recordó también que a lo largo de estos días «se ofrecen degustaciones en el stand todos los días por la mañana y por la tarde, en los que se destacan los productos y materias primas de alta calidad».

Entre otros productos, el expositor castellano y leonés ofrece una «amplia variedad» de quesos de la Comunidad, se corta cecina de León y se da a degustar jamón de Guijuelo.

En la actualidad son más de 900 empresas autorizadas para el uso del logotipo del corazón amarillo en casi 6.000 productos. Este gran número de referencias constituye «la cartera de alimentos de calidad más grande de Europa» con origen y producción local, donde las carnes, binos, derivados de cereales, lácteos, frutas y verduras son los sectores con mayor presencia.

No quiso falta a la inauguración de esta cita gastronómica el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien reivindicó la calidad de las tapas de la capital vallisoletana. «Hay buen producto, buena elaboración y cada vez mejores chefs y mejores vinos», aseguró el regidor, que también indicó que «el trabajo de promoción va dando dus frutos, pero que no hay que dormirse, por que no está todo conseguido».

El primer edil visitó el expositor con el que Valladolid acude al Congreso y las actividades comenzaron con una degustación gourmet de cardo rojo y piñones con Pan de Valladolid, mientras que después han sido los restaurantes Suite 22 y Puerto Chico los que han ofrecido los pinchos ganadores del último Concurso Provincial.

La programación para hoy se iniciará con una degustación de la huerta vallisoletana, con espárragos y alcachofas acompañados con aceite y Pan de Valladolid, mientras que La Teja ofrecerá un crujiente de tapioca con fideua de sepia y El Ciervo, manitas de cerdo doble brioche de salsa de ostras crujientes.

La edición se cerrará el miércoles con el primer Congreso de pintxos y tapas donde Valladolid tendrá protagonismo.