El divorcio entre Corbacho y Valls acerca la Diputación de Barcelona al PSC

El paso de Celestino Corbacho a C's ha tenido inminente repercusiones sobre los intereses del PSC. Con la mirada puesta sobre la Diputación de Barcelona tras ocho años en manos de Convergència, los socialistas catalanes necesitan el apoyo de C’s para volver a regir el organismo supramunicipal y el propio Corbacho, que pasará a diputado, es favorable con el objetivo de evitar que el independentismo se adueñe de la Diputación. El PSC empató a 16 diputados con ERC y la mayoría absoluta está situada en 26 diputados –para ser investido, el candidato debe obtener mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en segunda–, por lo que requiere de los votos de los «comunes» (5) y C’s (4) y la abstención del PP (2), como mínimo. JxCat logró 7 diputados mientras que Tot per Terrassa, escisión soberanista del PSC, logró un miembro.

Aún quedan días para la configuración de la diputación –es el 1 de julio–, aunque es muy posible que C’s, con Corbacho al frente, facilitará la presidencia al PSC, que tiene previsto situar a Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet, como candidata. El propio Corbacho se mostró ayer dispuesto a esa operación para así evitar que el independentismo se haga con un organismo que ya presidió durante cuatro años. En una entrevista en «Antena 3» aseguró que propondrá a C's que apoye a al PSC, ya que los naranjas todavía no se han posicionado al respecto. Corbacho, determinante para entregar la alcaldía a Ada Colau en Barcelona, ahora se ha convertido en decisivo para darle la Diputación al PSC y su sucesora en L'Hospitalet de Llobregat, con quien no mantiene unas buenas relaciones. De hecho, no ha dudado en cargar de manera pública contra ella y ayer mismo, en la misma entrevista, ya dejó entrever que quizá no sería tan fácil de entenderse con Marín como candidata. En todo caso, ayer fue el estreno de Corbacho como concejal en el grupo municipal de C's, donde se integra como independiente. El ex ministro socialista evitó valorar las críticas que profirió Valls, quien cargó de manera contundente contra los naranjas tras la ruptura del lunes.

La Diputación de Barcelona, un organismo supramunicipal poco mediático pero de gran importancia porque atesora un presupuesto de casi mil millones de euros –la diputación con mayores recursos económicos de toda España–, echará a andar en julio. Hasta 2011 se había convertido en un feudo del PSC, cuando Convergència tomó el poder, que ha mantenido hasta el 26 de mayo, cuando los malos resultados municipales han repercutido de manera clara sobre el número de diputados. La Diputación de Barcelona está compuesta por 51 diputados y la conforman concejales y alcaldes. De fructificar la candidatura de Marín, también tendría efectos sobre el Área Metropolitana de Barcelona, ya que Colau podría retener la presidencia del organismo que agrupa a los 36 municipios del entorno de la capital catalana. Como vicepresidente de la AMB, todo apunta a que se mantendría Antonio Balmón, alcalde socialista de Cornellà de Llobregat.