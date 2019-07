El Govern reacciona y cambia la estrategia para atender a los Menas que malviven en la calle

«Barcelona es una ciudad abierta, pero no puede acoger a todo el mundo. ¿Es acoger, tener a personas en la calle sin cubrir sus necesidades básicas?». La pregunta incómoda la lanzó Viqui Molins, encargada del Hospital de Campaña de la Iglesia de Santa Anna , después de que se diera a conocer que sus voluntarios atienden desde hace meses a un grupo de jóvenes extranjeros que han viajado solos a Barcelona. «No siempre atendemos a los mismos chicos», matiza Viqui Molins. La mayoría viene de Marruecos, como Zakaria. Tiene 18 años y hace dos meses que duerme en la calle. Dice que «no quiero robar ni quiero nada malo», que sólo ha venido a Barcelona «para tener un futuro mejor».

Entre el centenar de chavales a los que la parroquia de Santa Anna ofrece un techo para dormir de día –por la noche no abren–, además de agua y comida, hay chicos que como Zakaria tiene 18, 19 o 20 años que llegaron siendo mayores de edad y no han pasado por el sistema de protección. También hay menores que no quieren estar en el sistema de protección y escapan, y casos de adicciones y problemas de salud mental. Los educadores de Santa Anna alertan de que algunos trabajan para mafias robando a cambio de comida y ropa de marca, incluso, advierte de que hay chavales que se prostituyen.

Después de que la parroquia diera a conocer una realidad que existe en el mismísimo centro de la ciudad, entre la Rambla, la calle más popular de Barcelona y Portal de l'Àngel, la calle más cotizada por los comercios, el Govern no ha tenido otra salida que reaccionar. El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, aseguró que «llevamos meses trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona y con la conselleria de Salud en una realidad muy compleja», antes de ofrecer los detalles de un nuevo plan de choque de atención integral a menores migrados que duermen en la calle. Se incrementará la atención a pie de calle para detectar y atender a los menores con problemas de salud mental y adicciones. Una vez detectados, estos jóvenes se atenderán en las unidades de agudos de psiquiatría adolescentes. En coordinación con Salud, se incremetnarán las horas de trabajo de los equipo de psiquiatría de calle del centro Dar Chaab, un equipamiento para los chicos refractarios dels sistema de protección.