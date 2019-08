Graham Greene era un inglés corpulento, de piel lechosa y pecas en forma de araña feliz, que siempre pasaba sus veranos en Sitges. Le encantaba bañarse en el Mediterráneo y sentarse con una cerveza bien fría en una terraza al atardecer. Cuando bebía tres, hasta no le importaba que le preguntasen si era el nieto del célebre escritor de «El tercer hombre». No lo era, pero a veces hasta decía que sí y contaba la vez en que su abuelo le regaló la cuchara con la que el espía Adam Song mató a la maléfica Adreia Kurkov. «¿En serio?», preguntaba su amiga Ana Belén y él no paraba de reírse.

Por supuesto, Ana Belén no era Ana Belén, la famosa cantante y actriz, pero casi, era Ana Belén, la camarera y estudiante de historia que le encantaba el flamenco en general y Diego el Cigala en particular. La chica acababa de saber que el cantaor estaría el 8 de diciembre en el Liceo dentro del Festival del Mil·lenni. Estaba entusiasmada. Le dijo a Graham que volviese en invierno a Barcelona para ir juntos al concierto. El inglés no supo qué decir y no dijo nada. Sin embargo, aquella noche vio el programa del festival y cuando leyó que Ana Belén tocaba el 29 de diciembre, decidió dar a su amiga una sorpresa. No podía creer que no le hubiese dicho que ella también cantaba en el festival.

Graham vivió una de sus noches más extrañas y felices aquel 29 de diciembre. Tenía su asiento en la última fila de la platea del Palau y quedó tan embrujado por la actuación de Ana Belén, que en ningún momento se le ocurrió pensar que aquella no era su amiga. «Graham Greene ha venido a verte», le dijo su mánager a Ana Belén tras el concierto. «¿El escritor?», preguntó ella extrañada. «Y yo qué sé a lo que se dedica», dijo el mánager, «sólo sé que dice que es muy amigo tuyo y que prefería mil veces verte a ti que a Diego el Cigala». Hay fotos en instagram del encuentro.

El Festival del Mil·lenni anunció ayer la plana mayor de los artistas que participarán en su nueva edición, la número 21. Pop, flamencó, clásica, rock, folk, todo cabe en un programa que a buen seguro hará mucho más ameno este próximo otoño. Nombres como Diego el Cigala, Ana Belén, Amaia, The Waterboys o Mónica Naranjo destacan en un festival con 19 citas programadas. Arrancará el 9 de octubre con Saint Etienne celebrando el 25 aniversario de su mítico disco «Tiger Bay» en el Auditori y cerrará el 25 de marzo con un recital del tenor mexicano Rolando Villazón en el Palau de la Música.

Además, el californiano Matt Simons defenderá las canciones de su tercer disco el 15 de octubre en la Sala Apolo. El 24 Mónica Naranjo hará explotar toda su dinamita en el Palau de la Música con la presentación de «Renaissance», un show con orquesta sinfónica incluída para repasar los mejores éxitos de su carrera, Por su parte, el 30 llegará Glen Hansard también al Palau y el 4 de noviembre Primal Scream pondrán los pies en la sala Razzmatazz, donde también actuará Mika una semana después.

La fiebre por Vanesa Martín vivirá un nuevo capítulo el 15 de noviembre en el Palau Sant Jordi y los míticos The Waterboys visitarán el Razzmatazz el día 25. El més se cerrará dos días después con Quique González en el Palau de la Música. Diciembre será también un mes intenso El niño de Elche, que actuará en el Tívoli el día 12 y el regreso de Los Ilegales el 13 en el Razzmatazz. El mismo día Tamino actuará en el Apolo y el 20 Amaia vivirá un sueño con su concierto en el Liceu. Por último, Manolo García estará el 27 y el 28 en el Palau de la Música; Carlos Núñez el día 30 en un especial fin de año y Tindersticks el 25 de febrero.