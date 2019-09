El Parlament concede una prestación de 13.000 euros a Junqueras

La Mesa del Parlament ha aprobado este martes concederle al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al diputado de JxCat en el Congreso, Jordi Sànchez, la prestación por cese de actividad, que se da cuando un diputado deja la Cámara y no tiene ningún sueldo al terminar en el cargo.

Fuentes parlamentarias han explicado que esta es una retribución que se contempla en el reglamento del Parlament y que se da habitualmente a los diputados cuando abandonan su actividad parlamentaria como un sustituto de la prestación del paro, a la que los diputados no pueden acceder.

Así, Junqueras y Sànchez han solicitado esta prestación --a diferencia de los otros presos soberanistas que eran diputados, que no la han pedido-- después de dejar el Parlament para ser diputados en el Congreso, y han argumentado que no reciben ningún sueldo porque están suspendidos en la Cámara baja y no han llegado a cobrar nunca.

Sànchez recibirá un pago total de 9.000 euros y Junqueras de 13.000, y las fuentes ya citadas han informado que la cantidad de la prestación se calcula de manera proporcional al tiempo en el que ha sido diputado y por eso el líder de ERC recibirá una retribución más alta al haber estado siete años como diputado, a diferencia del dirigente de JxCat, que ha estado menos de dos.

ABSTENCIÓN DE CS

Esta concesión ha sido aprobada en la Mesa por todos los grupos, excepto por Cs, que ha cuestionado que Junqueras y Sànchez cumplan los requisitos para recibir la prestación, han explicado otras fuentes parlamentarias.

Según el partido naranja, hay que tener en cuenta que ambos son diputados en el Congreso y que hay que esperar a la sentencia del juicio del 1-O para ver si finalmente quedan inhabilitados, porque sostienen que, si la sentencia no los inhabilita, podrían cobrar en el Congreso y no tendrían derecho a recibir la prestación del Parlament.

NORMATIVA

En la normativa del Parlament que regula esta prestación, recogida por Europa Press, se indica que pueden recibirla “los diputados que causen baja por causas diferentes de la defunción y que no renueven mandato en la constitución de la legislatura siguiente, y aquellos que causen baja por cualquier motivo durante la legislatura”.

Señala que esta prestación es incompatible con cualquier otra retribución y que el importe se calcula en función de las legislaturas en las que ha estado activo como diputado: una legislatura supone el 25% de la asignación mensual multiplicado por el número de años; dos legislaturas un 50%; tres legislaturas un 75%, y cuatro o más el 100%.