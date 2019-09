Ildefonso Falcones, es el mejor escritor de novela histórica de España en este siglo, así de sencillo y así de categórico.

Hay grandes escritores con novelas muy interesantes como Arturo Pérez-Reverte, o novelistas maestros en el género policiaco como Lorenzo Silva, pero si hablamos de novela histórica, si queremos contrastar a los personajes y su tiempo, como Falcones nadie. No lo digo porque lo conozco desde hace muchos años, ni porque fue objeto de la crítica de los envidiosos, algunos porque lo consideraron un intruso por el éxito de su “Catedral del Mar” y otros porque no le perdonan que no sea un progre adscrito a las listas de los auto llamados intelectuales.

Y eso que sus novelas describen situaciones de injusticia, supervivencia, esfuerzo y valor en el tiempo en que se ubican. “El Pintor de Almas“ es así, como era aquella Barcelona previa a la Semana Trágica con personajes y vivencias duras en ambientes difíciles. Barcelona va construyéndose página a página para demostrarnos que no es solo una ciudad sino muchas ciudades en una, destinadas a convivir llena de contrastes, llena de luces y llena de sombras.

Falcones nos enseña como el Paseo de Gracia y la Rambla Cataluña llegaron a ser lo que son ahora y como a pocos metros de distancia coexistían viviendas oscuras donde el ambiente era prácticamente irrespirable. Rápida y vertiginosa en su trama, describe a su vez sensacionalmente bien como se fue construyendo nuestra ciudad, la lucha de clases o la lucha entre estilos arquitectónicos que pretendían imponerse, engancha desde la primera pagina en la vida de Dalmau, de Emma y de tantos otros personajes, entre ellos un abogado al que describe como experto profesional con fuertes dosis de idealismo y que se llama José María Fuster.

Los escritores son así, Falcones es así, capaz de enseñarte cómo nace un barrio, engancharte en una trama, fotografiarte con palabras el modernismo e incluso convertir a José María Fuster en defensor de anarquistas.

Lean “El Pintor de Almas” y disfruten.