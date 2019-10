Este es el hombre que acosó y gritó "Fuera de Cataluña" a la periodista de Telecinco

Un grupo de manifestantes le vertieron una botella de vodka en la cabeza, la zarandearon y le chillaron al oído cosas como “Puta España!” o “¿Por qué no te vas?”. Un acoso de manual y un ataque a la libertad de prensa, según denuncian desde Dolça Catalunya, blog que cumple más de cinco años de anónima batalla contra el nacionalismo catalán.

Desde la página web de esta plataforma han recriminado su actitud y han colgado imágenes en las que se ve a Estapé tras la reportera. «No está bien querer expulsar de Cataluña a quien no piensa como usted, no está bien limitar la libertad de prensa y no está bien acosar a una señorita mientras trabaja. Quede para los estertores del procés fanático, pacifico , festivo y democrático", se puede leer junto a las imágenes.

Además, desde Dolça Catalunya denuncian el asedio constante por parte de los independentistas radicales y llaman a superar esta "ideología de odio antes de que nos transforme en hienas".