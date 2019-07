La víctima de la ‘manada de Manresa’ dice que estaba atemorizada porque los agresores tenían una “pistola”

Acudió acompañada de su madre, lejos de los focos de la Prensa, y entró por una entrada lateral en la Audiencia de Barcelona. Se trata de la joven que que presuntamente fue violada en 2016 por un grupo de seis chicos, cuando tenía catorce años. Se les conoce ya como “la Manada de Manresa”, en alusión, a otra agresión sexual que tuvo lugar el mismo año en Pamplona, durante los Sanfermines.

Hoy ha sido la última sesión del juicio, y precisamente ha constado en la declaración de la víctima, además de otros testigos. Ella habló ante el tribunal protegida por un biombo, y aseguró que el grupo de presuntos violadores tenía una pistola, por lo que se sintió “atemorizada”. Ha añadido que no recuerda grandes cosas de los hechos, debido a que está segura que “tenía drogas en su bebida”. Todo ocurrió en una fiesta con unas 20 personas en una fábrica abandonada de Manresa.

La Fiscalía apoya que los acusados aprovecharon que la chica iba bajo los efectos de estupefacientes o de alcohol, y lo aprovecharon para violarla. Sobre el principal acusado, que podría ser el instigador de todo, Bryan Andrés M., la supuesta víctima ha comentado que “le dije que me acompañara a mear y me metió los dedos en la vagina. Le dije que no quería, que me dolía. Entonces volvimos a la caseta, me empezaron a dar cubatas, y ya no recuerdo nada más”.

Ha añadido que uno de los acusados se le echó encima y la forzó sexualmente. “Se hacían pajas, y yo estaba llorando”, ha dicho. Se ha referido al séptimo acusado, por el que no piden pena de cárcel, sino una multa de más de 4.000 euros.

El juicio ha quedado visto para sentencia, y la Fiscalía pide penas de entre diez y 19 años de cárcel, aunque falta por saber si se considerará abuso o agresión sexual, lo que vuelve a recordar al caso de “la manada”.