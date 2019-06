"Mi truco fue estar atento en clase, leer mucho y sacar buenas notas"

Un joven de Cervera, Eduard Garrabou Benet, ha sido el mejor en la Selectividad con una nota de 9.90.

Por primera vez en muchos años en Cataluña, la mejor nota de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), la Selectividad, la sacó un chico, no una chica. Se llama Eduard Garrabou Benet, es de Cervera y es estudiante del Instituto Antoni Torroja, de la misma población.

En atención a LA RAZÓN, Eduard se mostró ayer «contento y satisfecho», y motivos no le faltan, teniendo en cuenta que sacó una nota de 9,90. Estudiará Física y Matemáticas en la Universitat de Barcelona (UB).Dos materias que opinó que «creo que se me dan bien, y me apasionan».

Chico de ciencias, ni mucho menos menosprecia las materias de letras, como las lenguas catalana y castellana, y también Historia (sobre la que opina que «se tiene que estudiar mucho»), y en general todo lo relacionado con las Humanidades.

¿Su truco para conseguir esta sensacional nota?. Pues «estar atento en clase», y también 2sacar buenas notas en los exámenes parciales». Además, insistió en la importancia de leer mucho.

Se da la circunstancia que uno de estos alumnos con un 9,8 es del mismo instituto de Cervera, al que acompañan con esta nota un alumno de la escuela Joan Pelegrí de Barcelona, una del Institut Jaume Vicens Vives de Girona, y otro de la Escola Episcopaliana Mare de Déu de l’Acadèmia de Sort (Lleida).

Este año, un 96,42 por ciento de los estudiantes que se presentaron a las PAU en Cataluña superaron la prueba, según informó ayer la Secretaría de Universidades e Investigación en un comunicado.

Del total de 29.243 alumnos presentados a las pruebas de la fase general, que se celebraron del 12 al 14 de junio, aprobaron 28.196, con una nota media de 6,61 en las PAU y obteniendo una media de acceso de 7,093.

De los estudiantes que este año cursaron segundo de Bachillerato, un total de 27.554 –un 97,36 por ciento– son aptos para acceder a la universidad, y la nota media de la fase general de las PAU es de 6,63.

De los 4.701 estudiantes que solo se examinaron de la fase específica, 1.922 aptos proceden de Bachillerato y 1.784 de ciclos formativos de grado superior: el porcentaje de alumnos de la fase específica aprobados es del 88,21 por ciento de los de Bachillerato y del 70,74 por ciento de los de ciclos formativos de grado superior.

La nota media más alta dentro de las pruebas de las materias comunes incluidas en la fase general ha sido alemán, con un 7,84, y francés, con un 7,75, y la más baja fue inglés, con un 6,43, e Historia, con un 6,59: Lengua castellana obtuvo un 6,89 y Lengua catalana, un 6,85.

Respecto a las materias de modalidad de la fase específica, la de Electrotecnia fue la única asignatura de la Selectividad catalana cuya nota media es un suspenso, con un 4,85.

La nota media más alta de esta fase fue Dibujo artístico, con un 7,45, seguida de Griego, con un 7,3, Cultura audiovisual, con un 7,24, y Economía de la empresa, con un 7,05. Un total de 693 alumnos sacaron más de un 9.