Pere Aragonès: "El apoyo a los Presupuestos no tiene que ver ni con la política penitenciaria ni con la Fiscalía"

–¿La entrevista es con el vicepresidente o con el presidente en funciones?

–Como vicepresidente. Es la responsabilidad que he asumido.

–Ha sido presidente en funciones 29 días en ocho meses, por ausencia de Torra, sin muchas razones que la justifiquen.

–Colaboro con el presidente Torra. Todas las decisiones del Govern las asumimos conjuntamente. Está haciendo un buen trabajo en el exterior.

–¿Es partidario de tramitar los Presupuestos?

–Si estos presupuestos se plantean como la segunda vuelta de la moción de censura, el presidente Sánchez debe decir qué quiere hacer en la legislatura. ¿Abordar una solución política? ¿Poner las bases de una negociación que permita al pueblo de Cataluña expresarse sobre su futuro político? ¿Va a cambiar la línea represiva iniciada por el PP? En función de las respuestas, tomaremos una decisión.

–¿Sin acuerdo, dejarán caer al Gobierno de Sánchez?

–Que Sánchez continúe no es responsabilidad de ERC. Es suya. Queremos negociar para transitar el resto de legislatura. Al independentismo se le debe dejar de tratar con el Código Penal y tratarlo políticamente. Es tan democrático defender la independencia como la unidad de España. Por eso, hemos de negociar.

–¿Ahora no hay diálogo?

–Ahora hay una interlocución política, no suficiente para solucionar los problemas que tenemos encima de la mesa. Con el PP no había interlocución, más allá de cordialidad diplomática entre administraciones.

–Pero si no hay presupuestos, Cataluña sale perdiendo.

–Discrepo. Las aportaciones incluidas en el proyecto de presupuestos, junto con los acuerdos alcanzados con el gobierno, son las que están recogidas por Ley, y las leyes se deben cumplir. Pero, validar unos presupuestos es avalar la continuidad de una legislatura, y esto debe enmarcarse en un pacto político de mayor envergadura. Hemos de encontrar una solución política y dejar las soluciones penales de lado.

–¿Cuál es esa solución mágica?

–Un referéndum en libertad, sin violencia, con deliberación previa sobre si Cataluña debe ser un estado independiente o no. Los partidarios de la unidad de España deben tener la suficiente confianza en si mismos para atreverse a dar la batalla de los argumentos.

–Sabe que esto no es posible con Sánchez, y menos con Casado o Rivera.

–Hay una mayoría que posibilitó la moción de censura, suficiente para avanzar.

–¿Es correcto ligar presupuestos a presos?

–Los presupuestos no tienen una relación directa ni con la política penitenciaria, ni en como el Gobierno se persona en los procedimientos judiciales a través de la Abogacía del Estado, ni en las instrucciones que gestiona la Fiscalía. Pero, desde el momento que los presupuestos son la continuidad de la legislatura, en ésta se debe abandonar la toma de decisiones en base al Código Penal y tomar una decisión política. Si se toma esta decisión nosotros acompañaremos en la estabilidad. ERC no dará un cheque en blanco. Hemos de percibir un PSOE diferente al PP, con hechos. No sólo en los modos, también en lo sustantivo.

–Han tenido un fuerte desencuentro por el recurso de Puigdemont al Constitucional contra la Mesa del Parlament. ¿Lo ha abordado con Torra?

–Sí, he hablado con Junts per Catalnya. ERC respeta la decisión del presidente Puigdemont de recurrir al Constitucional de España para defender sus derechos, pero ERC considera que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha tomado las mejores decisiones para proteger a los diputados y las mayorías parlamentarias expresadas el 21-D. ERC está al lado de las decisiones de Torrent.

–Con estas actuaciones, ¿el independentismo hace el ridículo?

–El independentismo es plural. Tan plural como el nacionalismo español. Esta es nuestra riqueza, pero cuanta más coordinación mejor. ERC así lo hace.

–¿No hace ninguna autocrítica?

–Si miramos al otro lado, ¿me dirá que no hay desacuerdos entre PSOE, Podemos, Ciudadanos o Partido Popular? Esto también es pluralidad. La hay en ambos bloques.

–¿La legislatura catalana durará cuatro años?

–Esta legislatura es en la que el Tribunal Supremo vulnera los derechos de los diputados al interpretar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de forma torticera, para provocar su suspensión. Estamos en un contexto de excepcionalidad y vamos a ejercer nuestro compromiso para que esta legislatura dure cuatro años para conseguir una solución política y democrática, que pasa por el voto. Hemos de crear las condiciones.

–¿Habla con Puigdemont?

–Bastante. Casi a diario, aunque depende de los momentos. Tenemos un contacto constante con Puigdemont y con Junts per Catalunya, porque compartimos gobierno.

–¿ERC tiene voluntad de investirle?

–Puigdemont lideró la candidatura independentista con más votos. Le hubiera correspondido ser presidente, y no lo es por una anomalía. Está en el exilio o estaría en prisión preventiva. Una situación que no tiene justificación. Sólo se justifica por la voluntad represiva del Estado.

–Pero, ¿lo investirán?

–Soy consciente de las dificultades. Lo importante es que hay una mayoría parlamentaria y un programa político.

–¿Puigdemont no le hace pressing para formar candidaturas unitarias en las elecciones?

–No.

–La presión se ha redoblado.

–El independentismo es tan plural y tan diverso que no se puede reducir a una sola lista. Nuestra mayor contribución es continuar siendo Esquerra Republicana, y sumar otras tradiciones de izquierda al independentismo. Somos el partido que mejor refleja la composición y la diversidad catalana.

–¿Son tan plurales que ayer se creó un nuevo partido?

–Deseo la mayor de las suertes a la Crida.

–Suena cínico.

–No, no. ERC representa al independentismo del centro a la izquierda. Alguien debe cubrir el espacio del centro a la derecha, que cubría una CDC que se ha ido transformando. La Crida representa también a este espacio.

–Dos partidos enfrentados. ¿Abrirán las puertas a los desencantados de este espacio?

–Tenemos una virtud. Nuestras siglas nos definen. Somos de izquierdas, republicanos y nuestro proyecto es Cataluña. Los que comulguen con estos planteamientos tienen las puertas abiertas.

–Empieza el juicio. ¿La solución es borrón y cuenta nueva?

–La solución es la absolución. Entiendo que no se ha cometido ningún delito, y menos rebelión y sedición.

–¿No cometieron ningún error?

–Siempre se cometen. No supimos ver la dura reacción del Estado. Se saltaron los límites al golpear a sus ciudadanos. Por eso, hemos de ampliar mayorías más amplias y más fuertes, y con mayor reconocimiento internacional.

–¿A costa de renunciar la unilateralidad?

–El que toma la vía unilateral es el Estado Español. Cómo cuando el Constitucional se cargó el Estatut, o cuando no hay respuesta por parte del Estado a encontrar una solución.

–¿Y ustedes no la ejercieron?

–Siempre hemos propuesto el diálogo y negociación. Antes y después del 1-0. La respuesta siempre fue no.

–Si la sentencia es condenatoria...

–Sólo entenderemos una sentencia absolutoria. La única justa. Los acusados son inocentes. Si es condenatoria, la respuesta la decidirá la ciudadanía. Una respuesta mayoritaria y amplia de la sociedad catalana nos acercará a una solución.

–Como conseller de Economía, ¿le ha gustado la gestión de la crisis del taxi y su solución?

–La solución es de equilibrio. Permite que se puedan desarrollar las actividades del taxi y las VTC’s, siendo conscientes que el Gobierno nos ha traspasado el problema.

–¿Si el taxi tiene gestión municipal, la decisión la podría tomar el Ayuntamiento de Barcelona?

–No vamos a pasar el problema a otros. Asumimos todas las responsabilidades.

–Las VTC no lo creen porque presentarán una demanda al Govern por no cumplir la Ley con indemnizaciones millonarias, otra personalizada a los miembros del ejecutivo por prevaricación, y un ERE para 4000 trabajadores.

–La regulación permitirá que convivan todos porque hay suficiente demanda en Barcelona, mercado y negocio. Si creen que deben acudir a los tribunales que lo hagan. Hemos tomado las decisiones de acuerdo con la Ley. La precontratación fue transferida a las CCAA, y ejercemos las competencias.

–Pero, las VTC se irán.

–No se irán. Se adaptarán. Estamos dispuestos a seguir hablando, como ha hecho Damià Calvet, el consejero responsable en este ámbito.