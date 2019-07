Puigdemont pide unidad y la toma de decisiones

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este viernes a través de su cuenta de Twitter una “reflexión profunda y tomar decisiones” tras el acuerdo entre JxCat y el PSC en la Diputación de Barcelona, que ha dado la presidencia a la socialista Núria Marín, abriendo así una crisis entre el espacio de los posconvergentes y ERC.

Puigdemont ha señalado además que “hay una cosa que no se puede olvidar ni menospreciar nunca: la fuerza de la gente”, que quiere “unidad”

En otro orden de cosas, el ex presidente catalán ha indicado en su cuenta que “algunos tienen lo que querían y buscaban desde hace tiempo” para a continuación añadir que “sus estrategas y aliados mediáticos son persistentes en la confrontación, no con el Estado represor, sino entre nosotros”. “Se equivocan”, ha afirmado

Por su parte, el portavoz de la CUP en el Parlament, Carles Riera, ha criticado que el “núcleo duro” del PDeCAT haya optado por reconstruir la “sociovergencia” en la Diputación de Barcelona con su acuerdo con el PSC, con el que además “blanquea al partido del 155”.

En declaraciones a TV3, el diputado de la Cup ha valorado el acuerdo como “un paso muy negativo” y, en este contexto, ha avisado de que si el liderazgo del independentismo “está en manos del PDeCAT, no iremos a ninguna parte”. Para Riera, los independentistas están “lejos de la unidad estratégica”, algo “difícil” de lograr si no hay un “compromiso muy fuerte de cómo ejercer la autodeterminación de forma efectiva y real y no retórica”. La “única vía posible” para ejercer de manera “real y efectiva” la autodeterminación es la “ruptura democrática con el Estado”, ya que este “no está dispuesto a negociar”, ha sentenciado Riera, quien advierte al Govern, a JxCAT y a ERC de que su estrategia de “mantener el ‘statu quo’” y la autonomía y de querer pactar con el Estado es “equivocada, inútil y no conduce a ninguna parte”. EFE