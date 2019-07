El PP demanda explicaciones por el cierre de las playas

La diputada del Grupo Popular en Les Corts, María José Catalá, pedirá explicaciones al Consell, al Gobierno de España -de quien depende la Confederación Hidrográfica del Júcar- y al Ayuntamiento de Valencia «tras los cierres de distintas playas por vertidos fecales».

Catalá registró ayer un escrito en Les Corts con la petición de que la consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollà, comparezca en la próxima Diputación Permanente del Parlamento (Morera dio por concluido el periodo de sesiones hace una semana) para dar explicaciones por los cierres producidos en las playas de la Malvarrosa-Cabanyal, la Patacona y la Devesa en los últimos días por la presencia de bacterias fecales en las aguas.

La diputada recordó que se han producido «tres cierres en los últimos 20 días», que afectan a varios municipios valencianos y principalmente a la ciudad de Valencia.

Según Catalá, «desde el Ayuntamiento de Valencia se habla de la depuradora de Albuixerch pero la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no descartó que fuera por la depuradora de Pinedo, además de otras versiones que apuntan a problemas de acequias», indicó.

A su juicio, «es una cuestión preocupante que se produzcan cierres de las playas valencianas por vertidos fecales» y consideró que es «una cuestión de salud pública pero que afecta también al turismo en plena campaña estival y queremos saber cuál es el motivo y sobre todo qué se está haciendo».

Incidió en que va a pedir explicaciones en una triple vía: al Consell, a la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ayuntamiento que tiene control de las aguas de la ciudad.

«Queremos saber si hay sobrecarga de depuradoras, porque habría que hacer una auditoría e inversiones, o si hay alguna rotura de alguna acequia o vertidos incontrolados», señaló.

Según Catalá, es una «situación lo suficientemente grave como para que alguien dé las oportunas explicaciones, apunte a un motivo concreto y tome las medidas oportunas para que no vuelva a suceder», aunque mostró su desconfianza dado que todavía no está ni siquiera formado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, por lo que no se sabe qué área va a depender de cada concejal. Indicó que hoy en la Junta de portavoces, la portavoz del PP, Isabel Bonig, pedirá que con carácter urgente la consellera Mollà comparezca en Diputación Permanente.

Paralelamente se pedirá información a la Confederación Hidrográfica del Júcar y al «Ayuntamiento que calificaba como excelente la calidad de las aguas».