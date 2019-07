Fallece el hombre que bebió salfumán tras acuchillar a su ex pareja y ex suegra

Fuentes de la investigación han informado que el hombre ha muerto este jueves en el hospital de Dénia ya que tenía "destrozado" el estómago por la ingesta de ese líquido muy corrosivo y ácido.

El fallecido, de nacionalidad rumana, igual que las víctimas, hirió en los brazos y omóplatos a su ex pareja, de 27 años y con la que no convivía desde hacía siete meses, y a su ex suegra.

La joven ha recibido ya el alta médica mientras que su madre, de 43 años, sigue ingresada en el hospital de Denia sin que, en principio, se tema por su vida.

Los hechos ocurrieron pasadas las cuatro de la madrugada de ayer cuando el hombre se introdujo por la ventana en la casa de su ex pareja, en el número 106 del paseo del Saladar de Dénia, y se escondió debajo de la cama hasta que ésta regresó al domicilio.

Entonces, usó un cuchillo para atacarla tanto a ella como a su ex suegra; tras huir del lugar ingirió salfumán con el supuesto propósito de quitarse la vida.

Sobre este individuo no constaban denuncias previas por supuestos malos tratos por parte de la víctima ni presentadas por otras mujeres