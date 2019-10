GOBIERNAN PERO NO TIENEN LA CULPA

Impresiona comprobar que los partidos que gobiernan la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia -PSPV, Compromís y Podemos- no son responsables de la gestión, solo de los asuntos que les conviene. Las deficiencias, que desgraciadamente abundan, tienen culpables ajenos a ellos. Es alucinante. Si se deteriora la Sanidad, aumentan las listas de espera en el Hospital de Alzira, el problema es la falta de financiación por parte del Estado, no que desde la Conselleria de Sanidad se suprimiera el convenio con Ribera Salud, que había demostrado una gestión con mejor servicio y más económico para el bolsillo de los ciudadanos. Si aumenta cada mes la deuda de la Generalitat, la culpa es del PP que no apoyó los «fabulosos» Presupuestos Generales del Estado confeccionados por Pedro Sánchez. Callan que ni son tan fabulosos, ni que jamás el PSOE apoyó los confeccionados por Aznar ni Rajoy. Si hay un desfalco millonario en la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, el concejal Grezzi culpa al banco y calla que la entidad asegura haber cumplido minuciosamente el protocolo establecido y silencia los cambios a peor que él promovió. El edil de Compromís dio a conocer el suceso un día después de haberse celebrado el Pleno municipal, para que los partidos de la oposición no pudieran debatirlo en ese cónclave. Mi amigo Rogelio espera con ansia el final de este affaire, que hiede. Habría que ver su actitud si el presunto delito hubiera acaecido en tiempos de gobierno popular. Si hay un aumento del cien por cien en el gasto de coches, o de casi el cincuenta por cien de asesores y altos cargos, es porque se necesitan. Son los mismos partidos que consideraban demasiados los que tenía el PP siendo bastantes menos. Así es la vida.