Hidraqua, tecnología y sostenibilidad se dan la mano

Hidraqua participa los días 1, 2 y 3 de octubre en Efiaqua, la feria internacional para la gestión eficiente del agua, que se celebra en Feria Valencia. Durante esta jornada la compañía ha instalado un «stand» en el que mostrará algunas de las soluciones tecnológicas que ha desarrollado en los últimos años dentro de su firme apuesta por la innovación al servicio de las personas y como herramienta clave para su contribución al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) marcados por la ONU. Para ello, organizará además mesas redondas en las que se debatirá, de la mano de profesionales de Hidraqua y otros expertos en estas materias, sobre innovación y el papel de las empresas y la administración en el cumplimiento de los ODS marcados por la ONU. También se tratarán otras temáticas como el proyecto GUARDIAN, una iniciativa subvencionada por la Unión Europea para aumentar la resiliencia a incendios en el Parc Natural del Túria a través del uso de agua regenerada. La última de estas mesas estará compuesta por miembros de Young Water Spain. Se trata de la asociación de jóvenes del mundo académico y profesional del sector del Agua, promovida por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento. Durante esta sesión se presentará a la asociación, sus miembros, así como las iniciativas que se desarrollan dentro de la misma.

Zona expositiva

El «stand» cuenta con una sección destinada a Dinapsis, un espacio en el que los planificadores del centro de innovación de Hidraqua y el grupo Suez trabajarán en tiempo real. Así, expondrá la labor que se realiza desde Dinapsis Control Data Center, una torre de control desde la que se gestiona en tiempo real aquellos municipios en los que opera Hidraqua, a fin de mejorar la eficiencia e información en las gestiones y optimizar los recursos. Asimismo, se podrá conocer de primera mano la labor del laboratorio de este centro tecnológico, encargado de testar nuevas soluciones tecnológicas a fin de mejorar la funcionalidad de las mismas. Entre las tecnologías que se mostrarán en el expositor, se encuentra un dron que ha sido fabricado específicamente para la inspección de espacios confinados como redes de saneamiento, depósitos de agua potable, depósitos anti-inundaciones, etc. La solución evita que un operario se introduzca en este espacio con los consecuentes riesgos laborales que supone. Entre las características más singulares de esta solución tecnológica destaca el sistema de iluminación de gran potencia y alcance para la grabación in situ de vídeo e imágenes en alta resolución. También se presentará un sensor automático que mide el cloro y caudal de las redes de distribución de agua potable. Está diseñado para que estas tareas de inspección no supongan ninguna alteración en el suministro de agua potable y no desperdiciar agua para el análisis de las muestras. Además, el caudalímetro ofrece información de valor sobre posibles pérdidas en la red y consumos. Además de la zona de expositores, Efiaqua contará con un amplio programa de conferencias. Un espacio donde profesionales del sector tratarán aquellas temáticas en las que más se está trabajando y apostando dentro de la gestión del ciclo integral del agua. Hidraqua y el grupo Suez contarán con varios ponentes a lo largo de los tres días. Así, Ignacio Casals y Amelia Navarro, de Hidraqua, hablarán sobre «Resiliencia Urbana en caso de Estrés Hídrico» y «Estrategia de adaptación al Cambio Climático en municipios», respectivamente; Jorge Ballesta de Dinapsis tratará la «Eficiencia Operativa a partir de la tecnología»; y Marina Isasa de Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua, centrará su intervención en la «Creación de modelos de valor circular a través de la economía circular en territorios». Por último, Alejandro García, de Hidraqua, hablará de «La transformación digital. Del Story Teller al Story Doing».