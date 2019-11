La Diputación de Alicante insta al Consell a bajar impuestos y eliminar el de Sucesiones y Donaciones

“Las administraciones públicas no podemos cargar en los ciudadanos la desaceleración y debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para apoyar a las familias y empresas, porque son ellas las que, con su actividad, generan economía y progreso”, ha insistido la responsable provincial, quien ha añadido la oportunidad de impulsar esta moción “en un momento en el que las distintas administraciones están elaborando sus presupuestos”.

No al requisito lingüístico

Por otra parte, el Grupo Popular también ha conseguido sacar adelante, de nuevo con el apoyo del Grupo Ciudadanos, una moción para mostrar su rechazo al requisito lingüístico, instando por ello al Consell a no imponerlo para acceder a empleo público, concursar o promocionar mediante prueba selectiva y a considerarlo un mérito, ponderado según las funciones a desarrollar.

La Diputación de Alicante ha dicho hoy alto y claro que no quiere que se implante el requisito lingüístico en la provincia de Alicante porque de aprobarse, a cualquier persona que quiera presentarse a una oposición, incluido en los municipios castellanoparlantes, le van a obligar a tener un título de valenciano”, ha indicado el portavoz del equipo de Gobierno, Adrián Ballester, para quien “el respeto a la lengua valenciana no puede convertirse en una barrera excluyente para quien no habla valenciano”.