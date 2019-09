Los agricultores afean a Mollà su desprecio y exigen mayor participación

La relación entre la nueva consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, y las organizaciones agrarias, no ha empezado con muy buen pie. Tanto en la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) como en La Unió de Llauradors, no ha sentado nada bien que la dirigente no les invitara el pasado miércoles a su intervención en Les Corts para presentar sus principales líneas de trabajo para esta legislatura.

Tradicionalmente estos agentes han sido llamados a participar en este acto y, por primera vez, este año no fue así. «Nos hubiera gustado ser invitados a Les Corts para conocer de primera mano las líneas prioritarias de la nueva consellera para esta legislatura. Pensamos que lo suyo hubiera sido invitarnos a todas las entidades que tienen que ver con su ámbito de actuación. Así las cosas, esperamos que en un breve espacio de tiempo convoque a las organizaciones agrarias y nos explique sus prioridades», señalaba ayer el presidente de AVA, Cristóbal Aguado.

Pero además, los representantes agrarios exigen tener una mayor participación en cuestiones tan centrales para la actual consellera como la nueva Ley contra el Cambio Climático.

Tras criticar que la consellera dejó en un segundo plano las cuestiones agrarias durante su discurso para centrarse en asuntos como la emergencia climática, los representantes agrarios exigen tener al menos participación en estas cuestiones. «Nos parece bien que vayamos hacia una agricultura más sostenible y que se atiendan las cuestiones medioambientales, pero nosotros tenemos mucho que decir en eso y debemos participar en la elaboración de dicha Ley», aseguraba ayer el secretario general de La Unió de Llauradors, Carles Peris.

Peris alertó además de que el sector agrario, no solamente quedó relegado en la intervención en Les Corts de la consellera, sino, y lo que es peor, que «la gestión del día a día está en ‘stand-by’». «Nos ha dejado un poco de lado», indica este representante agrario.

Señaló además que, aunque por el momento no se les ha citado para hablar de las líneas presupuestarias para el próximo año -las cuentas de 2020 están ya en preparación- es de esperar que se produzcan recortes. «Por el momento, seguimos esperando unas ayudas de mínimos que nos prometió el presidente -Ximo Puig- y que aún no han llegado».

Separar competencias

Por su parte, Aguado insistió en la necesidad de separar Agricultura y Medio Ambiente en diferentes Consellerias. «Las cuestiones medioambientales afectan a todas las actividades económicas. Evitaríamos así priorizaciones innecesarias, confusiones y malentendidos».

Además, recordó a Mollà la «emergencia agraria valenciana, una situación crítica y al límite» e indicó que hay algunos asuntos de los que este Departamento se debería ocupar de manera urgente, como por ejemplo la erradicación de la Xylella Fastidiosa (más allá de los planes para esta legislatura), la Ley de Estructuras Agrarias (a la que Mollà se refirió únicamente al final de su intervención) y el impulso a los centros de investigación agraria, que necesitan «coger velocidad de crucero».

Por otra parte, La Unió de Llauradors anunció ayer que ha logrado que la Comisión Europea ponga en marcha a partir de 2020 un sistema de gestión electrónica para los certificados de exportación agrícola de terceros países, uno el certificado denominado Inward Monitoring Arrangement (IMA) y otro el certificado de autenticidad, tal y como había reclamado esta organización hace unos meses. Así lo transmitió la Comisión de Agricultura ante unas preguntas formuladas -a instancia de La Unió- por la eurodiputada valenciana del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero.

Defensa ante el libre comercio con Sudáfrica

La directora general de Internacionalización María Dolores Parra, se reunió ayer en Bruselas con el jefe adjunto de la Unidad de Defensa Comercial de la Unión Europea, Fréderic Michiels, y su equipo, para «analizar los posibles instrumentos de defensa comercial ante los problemas de los cítricos por el Tratado de Libre Comercio con Sudáfrica». La directora general explicó a los técnicos europeos la problemática generada en la producción de cítricos en la Comunitat Valenciana y en la exportación de este sector a la Unión Europea.