Regreso a la normalidad escénica

En septiembre no solo vuelve el sonido de las mochilas con «ruedines», el caos del tráfico y las ofertas de los gimnasios, también regresa la cultura. La ciudad de Valencia es una de las que cuenta con una mayor oferta de teatro; ya no es preciso viajar a Madrid para ver buenas obras.

Tres de los espacios que más cuidan su programación son el Olympia, el Talia y Espai Rambleta, que se han convertido por méritos propios en referentes culturales.

Los tres arrancan el curso con interesantes propuestas, como la del Olympia, donde hoy se representa la última función de «La llamada», el famoso musical de Javier Ambrossi y Javier Calvo que ha agotado las entradas y que ha dejado con las ganas a más de uno, que tendrá que esperar al mes de mayo si quiere compartir complicidades con María y Susana.

Las dos amigas estarán acompañadas por Bernarda, una monja recién llegada que quiere salvar el campamento con su canción «Viviremos firmes en la fe» y de Milagros, una novicia con dudas. «La Llamada» es un canto a la fe, la amistad, el primer amor, el electro-latino y Whitney Houston que lleva directo al cielo. Todo ello de la mano de Nerea Rodríguez, Lucía Gil, Andrea Guasch, Erika Bleda, Roko, Mar Abascal y en el papel de Dios se alternan Richard Collins Moore, Ruth Lorenzo y Raoul. Todos ellos regresarán al Olympia el próximo 6 de mayo de 2020.

Septiembre es también el mes de Michael Jackson. Después de su estreno y éxito en Madrid, vuelve al escenario del Teatro Olympia ( del 12 al 15 de septiembre) el concierto homenaje al rey del pop «I want U back».

El musical fue estrenado por primera vez en el Teatro Calderón de Madrid y la iniciativa contó con una gran acogida de público y crítica con un total de 47 conciertos consecutivos, estableciendo un récord mundial en este tipo de encuentro que homenajea la figura de Michael Jackson.

El espectáculo cuenta con una banda en directo, que reproduce con fidelidad la voz y el repertorio de Michael Jackson, y un cuerpo de baile encabezado por uno de los más populares «impersonators» del cantante norteamericano en el mundo, en un recorrido de casi dos horas de duración por los éxitos que fraguaron su leyenda y le consagraron como el indiscutido rey del pop.

A este mismo escenario llegarán el día 17 (en una única función) los protagonistas de la Gala de Humor, programada dentro del Circuito Café Teatro. Dos horas de humor concentrado con actuaciones de Manu Badenes, Eva y Que, Juan Aroca, Carol Tomás, Javier Botía, Paco Enlaluna, Piter Pardo, Luci Mendoza y Edén Serrano.

Risas también son las que persigue el espectáculo «Los hombres son de Marte y las mujeres, de Venus», que en este mismo escenario presentará desde el 18 al 22 de septiembre Manu Badenes.

¿Quién no se ha sorprendido por el comportamiento incomprensible del otro sexo? Se trata de una obra en la que las diferencias de funcionamiento de cada sexo ante las situaciones cotidianas se ven como una fuente de complicidad y no de conflicto.

La política con otros ojos

Uno de los platos fuertes de la temporada teatral es «L’electe», una obra galardonada con el Premio a «Millor Espectacle» de la Mostra de Teatre d’Alcoi 2019, que se presenta en el Teatro Talia de la capital valenciana hasta el próximo 22 de septiembre.

En él habrá grandes actores en el escenario, Alfred Picó y Josep Manel Casany, dando vida a los personajes de una comedia con mucha miga.

Se dice que la política tiene mucho de teatro, y en esta obra con texto de Ramón Madaula vemos un duelo de esgrima dialéctica entre sus dos protagonistas.

La nueva producción de L’Horta Teatre llega al Talia, con versión de Juli Disla y texto en valenciano, tras su exitoso preestreno en la Sala L’Horta dentro del «Festival Som_Riure» el pasado mes de mayo y en la Mostra de Teatre d’Alcoi.

Alfred Picó define «L’electe» como «una comedia dramática, con momentos divertidos, pero que también invita a la reflexión. Podríamos decir que es un espectáculo de escuchar, trufado de sonrisas», añade.

La acción se sitúa momentos antes de una investidura, recreando la conversación de un candidato que ha ganado las elecciones con su psicólogo. Un instante que el político aprovecha para pensar en qué le ha llevado hasta ese punto. «Tal vez no nos paramos a mirarlo de esta manera, pero gobernar es una responsabilidad enorme, que te hace pensar cuál es el estímulo, la razón por la cual una persona se plantea dirigir algo tan complejo como un estado, una autonomía o una ciudad. Dudas de si es una cuestión de ambición económica o de ansia de poder, si piensan en el bien común, si solo quieren protagonismo...», comenta el productor de la pieza.

Óscar Tramoyeres se subirá a estas tablas del Talia del 14 de septiembre al 11 de enero con el espectáculo «Con poquito me conformo». Oscar es un tío normal, que hace cosas normales y que se conforma con poquito. Y de eso habla en este monólogo. «Me conformo con hacer el amor una vez a la semana, con no agobiarme en el Ikea, con entender a mi madre, o, con que la luz del váter dure lo mismo que me cuesta a mí mear. Yo con poquito... me conformo», asegura.

Música y magia en Rambleta

La Rambleta, por su parte, empieza temporada con «Jandro: descabellado». El 21 de septiembre el popular mago trae a este espacio humor e ilusión.

¿Qué tienen en común Tom Cruise, Jennifer Lawrence, Will Smith, Denzel Washington, Russell Crowe, Tom Hanks, Jessica Chastain, Ryan Reynolds y Chris Pratt?, que todos han sido ilusionados y sorprendidos por Jandro en programa «El Hormiguero».

Magia diferente, divertida y fuera de lo convencional. Sin trucos de cámara, sin compinches y sin pelo en la cabeza.

También hay espacio para la música. El 22 de septiembre, Rambleta presenta (con entrada libre) el directo de dos de los grupos de la escena independiente valenciana que más están dando que hablar, L’Emperador y Joe Plask.

El mes acabará con más humor (el 28 de septiembre), en esta ocasión el de tres amigos peculiares. «Tres calaveras huecas» es un «show» de comedia en directo creado por los chicos de «El Hormiguero»: Marron, Juan y Damián (Trancas y Barrancas).

Este es un espectáculo que no podrá verse en televisión, pues es el humor que les prohibieron en la tele. «Los tres calaveras huecas» vuelven a Rambleta con nuevos monólogos, proyecciones y «sketches» en vivo. El mejor material cómico con un formato que apuesta por la espontaneidad y cercanía con el público.

Humor, música y teatro para un mes de transición; para el mes de la vuelta al cole y al trabajo. Porque todo no iba a ser malo, ¿no?