Abiertos por vacaciones

Cierto es que los meses de verano es un ir y venir, así que sin extendernos más, estas líneas las dedicamos hoy a aquellos establecimientos que abren durante todo el verano para nosotros, los amantes de la buena mesa. Tomen nota: María Luisa Banzo no faltará a su cita ante los fogones y ya sabemos que en su propuesta ya destacan los cangrejos de río elaborados de manera tradicional. Es decir, hechos con un sofrito de tomate, cebolla muy pochada y una picada, donde coloca los cangrejos vivos muy bien lavados a fuego fuerte. Les aseguro que éste está rico, pero la salsa es de toma pan y moja. Tanto, como la de los caracoles y las manitas de cerdo deshuesadas rellenas de carne y trufa. Son manjares que comparten carta junto al atún, el bonito, los escabeches (de jabalí, codorniz, perdiz, trucha, lengua...), las setas (boletus pinícola, senderuelas...) y la trufa de verano, reina de un carpaccio o la mejor compañera de unos huevos fritos.

Quienes tampoco nos abandonan son Gabriel Zapata, Vicente de la Red y Carlos Langreo. Son los responsables de que siempre queramos volver a Bacira, más en su quinto aniversario, haga frío o calor, gracias a su apuesta en la que Asia y el Mediterráneo se dan la mano. ¿Qué pedir? El gazpacho de cereza, el bocadillo japonés de solomillo de ternera y el tiradito de dorada con vieiras y salsa huancaína. Incluso Manu Urbano nos invita a viajar al sur sin salir de la capital cualquier día de la semana al sugerir platazos como el canelón frío de carabineros escabechados relleno de ensaladilla, el salpicón de melocotón con anchoas ahumadas y la ensalada de brevas con prolongo malagueño. Una dirección para refugiarse del calor tan recomendable como Ponzano, una casa en la que disfrutar de los manjares de siempre. Aquí, también son famosos sus escabeches (ventresca, parrochas, lengua de ternera, presa ibérica...), el tomate y, para los paladares carnívoros, la chuleta de rubia gallega o de simmental alemana.

En Picalagartos, la roof top que todo el mundo quiere conocer, situada en el NH Collection Madrid Gran Vía, se come bien, muy bien. Tras la salida de Javier Muñoz-Calero se ha incorporado el asturiano Manuel Berganza, quien también será el responsable de la propuesta gastronómica de Azotea del Círculo, Azotea Forus Barceló y Nubel. La tortilla guisada de boletus y carpaccio y las patatas con salsa brava y ali oli son bocados diez para comenzar una cena, que debe continuar con recetas estudiadas que llevan horas de preparación al estar formadas con fondos y guisos sabrosísimos. Ejemplos son los chipirones afogados con botones de patata y polvo de berenjena quemada, la paletilla de cordero con patatas panadera y crema de ajo y el conejo en pepitoria con cebollitas glaseadas. De postre, las peras al vino con helado de vainilla y barquillo.

Otra buena noticia es que Álvaro Castellanos e Iván Morales celebran los diez años del grupo manteniendo abierta tanto la terraza de Arzábal Museo como el establecimiento del Retiro. Ideal para los afterworks resulta The Oak by Marta Cariño!, donde no pasa desapercibida su lista de destilados, vinos y mojitos acorde con la personalidad divertida del espacio con djs de Factoría Cariño. Asimismo, la terraza del Urban festeja su 15 aniversario y lo celebra con sus 15 combinados más emblemáticos.

En la séptima planta del Heritage Madrid es posible comer los manjares de Mario Sandoval, entre ellos, el tartar de atún con guacamole y soja, el steak tartar de vaca vieja cortada a mano, el sándwich club o la hamburguesa de la casa. Por último, el recién inaugurado Patio de Leones, situado en la Plaza de la Independencia, cuenta con una terraza en la que comer y beber en cualquier hora del día. Desde comenzar el día con un desayuno contundente a picar un jamón Joselito a media mañana. Para almorzar, los callos a la vizcaína o el rabo de toro al vino tinto. Sí, los bocados son muy cañís.