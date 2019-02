El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde ha asegurado que siempre ha actuado dentro de la legalidad y que su único error es no haberse sustraído de las “fuertes presiones” desde el Rectorado y la Comunidad de Madrid los días 20 y 21 de marzo del año pasado, cuando estalló el citado caso Máster. Así lo ha detallado en una breve declaración durante su comparecencia en la comisión de investigación de universidades de la Asamblea de Madrid, donde ha asegurado que se acogía a su derecho a no declarar en este órgano, salvo en lo relativo a esa intervención. El exdirector del Instituto de Derecho Público ha asegurado que ha sido víctima de “luchas políticas” interpartidistas y académicas, para avanzar que se reserva a sus derecho a emprender a acciones jurídicas contra los que han provocado su “muerte social y académica”.

Con anterioridad, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Alicia López de los Mozos ha asegurado que el ex director del polémico máster de Derecho Autonómico, Álvarez Conde, le presionó para “no decir la verdad” y revelar que no formó parte del tribunal del polémico Trabajo Fin de Máster (TFM) de la ex presidenta regional Cristina Cifuentes.

También ha comentado que formó parte de una reunión con Álvarez Conde y otras docentes que figuran en el acta del TFM, donde se comentó que había que dar una “versión para confirmar que esa defensa se hizo”, para remitirse al respecto a la declaración que hizo en sede judicial.

Por otro lado, ha recalcado que apreció con incredulidad la rueda de prensa que ofreció la URJC el 21 de marzo, cuando se reveló las irregularidades de los estudios de Cifuentes, en la que no entendió lo que allí se dijo, como el afirmar que la ex presidenta se presentó al citado tribunal. “No di crédito”, ha apostillado.

Así lo ha detallado durante su comparecencia en la comisión de investigación de Universidades de la Asamblea de Madrid en referencia la presunta falsificación de ese documento, clave en el denominado caso Máster. En su intervención, ha comentado que no accedió a las coacciones que sufrió por Álvarez Conde en referencia a la falsificación de su firma en el polémico acta, informa Ep.

Otra profesora se niega a declarar

Otra profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Cecilia Rosado, investigada por falsedad documental respecto al caso Máster, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar en la comisión de investigación de Universidades, dado que está inmersa en el proceso judicial abierto. Así lo ha indicado Rosado, a la que se atribuye la falsificación de firmas para elaborar el acta del Trabajo de Fin de Máster de Cifuentes. Rosado ha recalcado que rechaza intervenir en este órgano parlamentario por recomendación de su abogado.

Escolar: “Hubo sin ninguna duda una trama de corrupción”

Ignacio Escolar, director de eldiario.es, medio que destapó el caso de Cifuentes, ha asegurado durante su comparecencia que en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) hubo “sin ninguna duda” una trama de corrupción. A juicio de Escolar no son “casos aislados” en la “pequeña taifa”, repleta de irregularidades, que diseñó el director del Instituto.