Ángel Garrido: «Es bueno que nos llevemos bien con Cs porque los vamos a necesitar para gobernar»

En su agenda no caben más actos. Y esta semana amenaza con ser especialmente intensa. Hoy se anuncia el acuerdo de Presupuestos para 2019 y también prevé enviar una carta a Carmena para exigir la paralización de Madrid Central porque no está garantizada la movilidad de los ciudadanos si se pone en marcha el «experimento» de movilidad. Ha aparcado los paseos por la sierra que tanto le gustan. Ahora le resulta más cómodo ver series por el poco tiempo que tiene. Su favorita es «Breaking Bad», pero cuando está con sus hijos lo que ve es «Modern Family».

–¿Sabe ya si va a ser candidato a la Comunidad?

–Todavía no. Ya dijo el presidente nacional, Pablo Casado, que lo decidiría cuando pasaran las elecciones andaluzas.

–¿Cree que le va a pasar factura no haberse decantado públicamente por Pablo Casado en el Congreso del partido?

–No creo que eso tenga nada que ver. De hecho fue el propio Pablo Casado el que dijo en un discurso muy grande en el Congreso que a partir de ese momento no se preguntase a nadie por quién había votado, porque lo que había que hacer era trabajar juntos. Quien conoce un poco a Pablo, y yo lo conozco mucho porque he sido amigo de él y lo sigo siendo, sabe que nunca se deja llevar por ese tipo de cosas.

–¿Cree que le está perjudicando su proximidad con Ciudadanos?

En absoluto. Más bien todo lo contrario, dado que es una evidencia que en el futuro próximo vamos a necesitar a Ciudadanos tanto para gobernar Madrid como en otras muchas comunidades autónomas, es muy importante que nos llevemos bien con Ciudadanos. Estamos condenados a entendernos y debemos hacerlo en la medida de lo posible. Cada uno representa sus convicciones, su ideario pero sabiendo como sabemos que tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo entre los dos, creo que lo lógico es tener buena relación. Yo he llevado todas las negociaciones y gestiones en las que tenía que llegar a algún tipo de acuerdo con ellos en Madrid y las cosas han salido muy bien para todos.

–¿Cree que la regeneración del PP madrileño va por buen camino? Hace unos días dijo que habría elegido otros nombres para el comité ejecutivo...

–Sí, dije exactamente eso, que hubiera elegido otros nombres pero también que cualquier persona seguramente también hubiera elegido otros nombres.Creo que el PP de Madrid va muy bien, ha ido cogiendo rodaje y coordinación.

–Si no fuera candidato, ¿Qué le gustaría ser?

Nunca lo he pensado. Si pudiera pedir algo a los Reyes Magos pediría ser escritor. Pero eso es algo que no está a mi alcance.

–¿Debería haber primarias para elegir el candidato a la Comunidad?

Ahora mismo creo que no. Fue un hito que Pablo Casado fuera elegido por este sistema en el que todos los militantes pudieron votar y eso es lo verdaderamente importante.

–En la carrera a las autonómicas ya hay muchas quinielas: Suárez Illana, González Terol...

Esto ya lo viví cuando Cristina Cifuentes dimitió. Siempre digo lo mismo. La decisión le corresponde a la dirección nacional y creo que hay muchas personas que lo pueden hacer exactamente igual de bien que yo.

–Estamos en la semana de los presupuestos. ¿Ha sido difícil encajar las exigencias de Ciudadanos?

–Están a punto de cerrarse. Al final en cualquier negociación uno tiene que ceder si quiere que le apoyen. Entiendo que Ciudadanos quiera poner en valor aquellas cuestiones que ellos han planteado. A mí lo que me tiene que preocupar como presidente es que Madrid tenga presupuestos.

–¿Puede hacer algún avance?

No quiero avanzar nada porque lo lógico es que los presentemos con Ciudadanos, pero los madrileños saben que nosotros apostamos por el empleo, la creación de riqueza y los servicios públicos.

Si hablamos de las cuentas del próximo año a nivel nacional. ¿A Madrid le viene bien el proyecto de presupuestos que ha presentado Pedro Sánchez?

–Hemos construido nuestros presupuestos con el escenario que estaba marcado por el anterior Gobierno, que sería peor en el sentido de que el objetivo de déficit tendría que ser del 0,1%. Si se incrementa al 0,3% para las autonomías, como se ha oído con el proyecto de presupuestos, a nosotros nos vendría bien. Sería un objetivo de déficit más sencillo de cumplir.

–¿Cuánto dinero pierde Madrid con el actual sistema de financiación?

–Entre 1.300 y 1.500 millones de euros cada año desde que se aprobó este sistema en 2009. Se diseñó directamente para perjudicar a Madrid.

–¿Qué hará si el Gobierno central le obliga a homogeneizar impuestos al alza con otras comunidades, como el de sucesiones, donaciones o patrimonio?

–Espero que no ocurra y no caiga en semejante tentación porque se echarían encima a todos los ciudadanos de Madrid. Crecemos más que cualquier región de España y creamos más empleo por tener un sistema fiscal moderado. Y eso no quiere decir que se recaude menos. Con un millón menos de habitantes que Cataluña recaudamos mil millones más al año por nuestro tramo autonómico de IRPF y con dos millones menos que Andalucía recaudamos 4.000 millones más. Cuando las cosas se hacen bien, aunque tengas unos impuestos bajos, recaudas más. Es lo que la izquierda nunca entenderá.

–¿Está garantizada la movilidad de los ciudadanos con el experimento de Madrid Central que quiere hacer Ahora Madrid?

–Más bien al contrario. Está garantizada la inmovilidad, que es lo que está sucediendo en Madrid a diario. Todas y cada una de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de Carmena han fracasado. Tenemos más contaminación y atascos que antes.

–Ya ha dicho que no descarta recurrir en los tribunales Madrid Central...

–El lunes –por hoy–voy a enviar una carta directamente a la alcaldesa pidiendo que se paralice «sine die» ese proyecto hasta que se hagan los estudios pertinentes. El viernes tuvimos una reunión y no se ha aportado ninguna documentación que nos permita evaluar mínimamente en qué consiste el proyecto de Madrid Central. Hay que paralizarlo hasta que se presenten los estudios suficientes que avalen un proyecto de esta envergadura.

–¿La red de metro está dimensionada como para dar cabida a todos los ciudadanos que van a tener que dejar el coche en casa con Madrid Central?

–No se puede hacer todo lo que se quiere porque el transporte público no puede absorber todo lo que uno quiere. Imagínese que mañana decidiéramos cerrar todo Madrid al tráfico, que sería una posibilidad. ¿Podría el Metro y los autobuses trasladar a todo ese flujo de ciudadanos? La respuesta es no. Y es que lo que se quiere cerrar es el equivalente a 470 campos como el estadio Santiago Bernabéu. Eso afecta a cientos de miles de personas, de vehículos y de ciudadanos. Es muy probable que no se pueda absorber por parte del transporte público. Por lo tanto insisto: hay que hacer las cosas con estudios previos. Son muchos los afectados que piden a gritos a Carmena que frene su proyecto.

–Por cierto, ¿sigue conservando su amistad con Cifuentes? ¿Le ha pedido consejo? Después de otros casos máster, ¿era para tanto su caso?

–Se está viendo que todo va a quedar en nada. Conservó su amistad. Siempre he confiado en su palabra.