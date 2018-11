Apagón protesta

A menos de 24 horas de que el centro de la capital se cierre al tráfico, la Plataforma de Afectados por Madrid Central no cede y sigue exigiendo negociación y la reversión de ciertas medidas que «ponen en peligro el alma de Madrid», insisten. «Queremos transmitir el peligro inminente al que está sometido el tejido socioeconómico y vital del centro histórico de la capital», subrayó ayer Isabel García, portavoz de los comerciantes de Lavapiés y miembro de la plataforma. Es más, temen que la implantación de esta medida «arrase el estilo de vida y la prosperidad de las pymes más auténticas y vitales de la capital». Y es que desde el Consistorio sí se les permite a los vecinos contar con un número de autorizaciones de matrículas, pero no a los autónomos «que pasamos más de 12 horas en esta zona. Ni siquiera podemos aparcar en la zona SER», subraya Javier Blardony, director general de hostelería de La Viña.

«Ha llegado el momento de decir que los restaurantes centenarios, las tiendas de artesanía, el comercio tradicional, las tabernas y los tablaos más castizos, la actividad teatral, los cines, salas de concierto, los vecinos de toda la vida, los agentes comerciales, los proyectos más innovadores y todas las pymes dedicadas a la distribución de mercancías y al mantenimiento de viviendas asisten perplejos a la entrada en vigor de este área restringida con absoluta indefensión y desconocimiento», insistió la portavoz de los comerciantes.

Además, otro de los problemas que se están encontrando vecinos y comerciantes es que «llamas al 010 desde primera hora de la mañana, pero hasta por la noche no te atienden. ¡Ah! Y ya nos han dicho que hasta el 10 de diciembre no podemos llamar para que nos den cita previa para tramitar permisos e invitaciones», explica la portavoz de los comerciantes de Lavapiés. A ella le llaman cada día asociados con nuevas preguntas que no sabe responder.

Las 79 asociaciones que conforman la Plataforma aún esperan que hoy se abra la puerta a la reversión de alguno de los planteamientos porque «nos vamos a reunir con el grupo socialista. Ellos tienen la clave porque son los que tienen que dar su apoyo para la aprobación de los presupuestos municipales», subrayó Vicente Pizcueta, de Noche Madrid.

Mientras, esta agrupación ya ha planificado las nuevas acciones que van a realizar para seguir dando visibilidad al problema. Una de ellas es la creación de una guía «para sobrevivir a Madrid Central que responda a todas las peticiones de información», anunció Pizcueta. También van a iniciar, durante los próximos meses, un estudio de percepción ciudadana sobre Madrid Central. Asimismo, este mismo viernes, con el inicio de las restricciones, «vamos a realizar un apagado simbólico en una calle comercial importante», añade. Eso sí, no han querido anunciar qué vía será, «por si acaso», dijo Pizcueta. Temen no poder llevarlo a cabo. «Últimamente algunos de los negocios asociados han recibido inspecciones bastante inusuales», añadió con recelo.

En lo que respecta a la vía judicial, desde la Plataforma no barajan, por el momento, esta fórmula, «porque es muy lenta y no llegaríamos», comentaron. Eso sí, confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paralice su funcionamiento como han solicitado la Comunidad y el Partido Popular, ya que ven motivos discriminatorios respecto a varios colectivos como el de los autónomos que no podrán aparcar en la Zona SER.

El Alto Tribunal madrileño verá la semana que viene sendos recursos contra la ordenanza municipal que regula Madrid Central.

Por su parte, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, aseguró al preguntarle sobre el distanciamiento del PSOE-M, –que el martes se abstuvo en una proposición del PP para pedir mediciones en Madrid Central en lugar de, como hasta ahora, alinear su voto con el del Ejecutivo de Manuela Carmena– Sabanés aseveró que «con independencia de que en el último momento puedan ir surgiendo algunas interpretaciones diferentes», Madrid Central «va a funcionar perfectamente». «Como otros temas que se han cuestionado, la práctica demostrará que es un proyecto que no tiene problema y tiene enormes beneficios para el funcionamiento de la ciudad», añadió.