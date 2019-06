Así vivió un policía el tiroteo de Juanín: “El miedo se apodera de tí”

El agente inicia su relato: “Domingo. 21: 40 horas, mi compañero y yo nos disponemos a realizar la última batida de la tarde para finalizar el servicio y volver a casa, pero el destino entra de forma descabellada”. Juanín, ahora en la cárcel, había iniciado su ventana. “La voz desgarradora de mis compis nos hace temer lo peor. Varias víctimas en el suelo y los nervios se apoderan de mí”, prosigue. “Solo una cosa me viene a la cabeza: saca la pistola. Ha llegado uno de esos momentos que no desearía nunca”.

Lo que ocurrió el domingo pasado en la calle Victoria Kamhi de Aranjuez aún está muy presente entre los diferentes cuerpos de Policia que acudieron al suceso. Uno de ellos, A.T., ha recordado en una carta cómo vivieron el tiroteo que terminó con la vida de dos mujeres: Montse, de 23 años, y Lisette, de 35. Su ex cuñado, Juanín, las disparó con una escopeta de caza desde la ventana, a ellas y a su madre que se recupera en el hospital.

"El miedo se apodera de mí"

Describe cómo, al llegar al lugar se encuentran con otros compañeros, “arrastrando a una víctima por el suelo en un charco de sangre”, la otra, es auxiliada por sus familiares que la meten en un coche para trasladarla rápidamente al hospital. “Sólo corremos, corremos para apoyar a los compañeros”, pero reconoce que la escena se ha convertido en un caso: “Hay niños, hombres, ancianos y mujeres que no saben qué hacer y el miedo se apodera más de mí”. En ese momento de completo desconocimiento, “no sabes si es uno, si son dos, diez... si es una pistola o una escopeta. Solo quieres ayudar”.

“¿Ahora qué?¿a dónde voy?”

Entonces localiza a la tercera víctima, “está herida en una pierna, no puede moverse, pide ayuda”. El agente la cogió y la llevó a un lugar que considera seguro. De su herida, “no para de emanar sangre y pongo en práctica mis conocimientos de primeros auxilios”. “Todo va a salir bien”, le dice A. T.. Busca tranquilizarla. Una vez controlada la hemorragia, le pide a uno de sus parientes que se quede con ella. Y, “¿ahora qué?¿qué hago?¿a dónde voy?”, se pregunta el policía. Miembros de la Policía Local están apostados en las columnas y acude a apoyarles. El desconcierto está latente. Nadie sabe qué ha ocurrido.

“Rezas para que no vuelva a sacar el cañón”

Inician la negociación para que el tirador desista. “Le gritas que tire la escopeta y salga con las manos en alto. Él no contesta”. Los familiares de las vícimas siguen en la escena, corren, “hay niños en la línea de fuego y decides abandonar tu mundo seguro para proteger a ese niño”, aunque, “te expones a una muerte casi segura si decide volver a disparar. Pero eso no importa”. Mientras, otros compañeros deciden entrar en el portal para subir a la casa donde esá atrincherado Juanín, para ve si depone su actitud. A. T. mantiene la mirada fija en la ventana desde la que se efectuaron los disparos. “Solo rezas que no vuelva a sacar el cañón de la escopeta y todo el cuerpo se tensa”.