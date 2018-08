Atacan con gas a los agentes para huir del CIE de Aluche

Apenas ocho agentes custodiaban el pasado miércoles a los 176 internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, cuando un grupo de inmigrantes atacó al Policía encargado de custodiar el traslado tras la cena. Con extrema violencia, según denuncian los sindicatos policiales, este grupo acorraló al agente, que fue golpeado y le quitaron la tarjeta de seguridad para poder abrir las puertas del centro. A continuación, accedieron a la sala de vigilancia en la que también agredieron al agente que la custodiaba y la destrozaron, según ha recogido en imágenes la Unión Federal de Policía.

Los internos se abrieron paso a golpes hasta lograr escapar del CIE dejando un balance de siete policías atendidos por Samur-Protección Civil. Según detallaron fuentes de Emergencias, uno de los heridos sufrió una úlcera en un ojo, con un derrame; dos de ellos fueron atendidos con contusiones y tres de ellos con posibles fracturas, de las que al menos una, de muñeca, han confirmado los sindicatos policiales. Además, hubo otro herido leve por intoxicación al inhalar un gas de defensa puesto que los internos, al arrollar a los agentes, les sustrajeron los elementos defensivos y los usaron contra los policías. Todos ellos fueron atendidos en el lugar y se trasladaron por su propio pie a las mutuas para valorar las lesiones que, en su mayoría, eran leves.

Jefatura de Policía confirmó ayer que fueron trece los internos, de nacionalidad argelina, los que se fugaron del CIE y cinco de ellos ya habían sido detenidos. En concreto, tres fueron arrestados en los instantes posteriores a la fuga, mientras que otros dos fueron localizados y detenidos a primera hora de la mañana en el intercambiador de Avenida de América. Continúa la búsqueda de los ocho internos que al cierre de esta edición no habían sido localizados.

Desde los sindicatos policiales denunciaron tanto la falta de agentes y medios en el Centro de Internamiento de Inmigrantes como la desorganización a la hora de alojar a los internos. «Esta ya es la enésima fuga del CIE de Aluche, en donde incompresiblemente los mandos responsables del centro permitieron alojar a 60 argelinos en la misma planta con el riesgo que conlleva crear guetos dentro de dichas instalaciones», denunciaron desde el colectivo Alternativa Sindical de Policía.

En el mismo sentido, desde el Sindicato Independiente de Policía Española explicaron que las últimas fugas han sido protagonizadas por internos de nacionalidad argelina, que proceden de milicias y son extremadamente violentos. «Hay que recordar que a los CIE van personas con antecedentes y por orden judicial, como paso previo a la expulsión, y allí cuentan con un juez de vigilancia penitenciaria y la atención de ONG», señalan.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), advirtieron de que si no aumentan los recursos humanos y hay reformas legislativas continuarán produciéndose fugas «sistemáticamente» en los Centros de Internamiento. Y es que, según apuntaron desde el SUP, los internos «no tienen nada que perder» puesto que fugarse «les sale gratis». Cuando les atrapan, vuelven al CIE y siguen a la espera de la expulsión.