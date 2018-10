Autorización de residente para «Pick-Up», pero no para turismos

Cerca de 250.000 residentes en el centro de la capital no podrán renovar su autorización para poder aparcar si nos atenemos a la literalidad de la nueva ordenanza de movilidad que entró en vigor hace una semana, según ha denunciado la organización de defensa de conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Y es que el artículo 52 de la nueva norma municipal «se ha olvidado de incluir a los turismos, que son los vehículos más numerosos (98%), en los autorizaciones de estacionamiento, lo que va a provocar que no sólo un cuarto de millón no puedan renovar su tarjeta de residente, sino que otros 700.000 usuarios no tengan posibilidad de tenerla». Así regula que se podrá dar una autorización única para aparcar a los residentes, pero especifica que el vehículo deberá estar clasificado como Pick-Up, derivado de turismo o vehículo mixto adaptable, olvidándose así de los turismos.

Para el presidente de AEA, el redactado de la ordenanza «se ha hecho tan rápido y sin leer que tendría que corregirse en este punto y ello obligaría a una nueva votación del texto legal por parte del pleno».

Por otro lado, la organización de defensa de conductores «considera que es «ilegal» el cobro de entre cinco y ocho euros por las pegatinas que sirven para clasificar los vehículos en función de su potencial contaminante. Exhibir las pegatinas será obligatorio en el plazo de seis meses, pero «no es posible cobrar por ello en el momento en el que se precise llevarlo por el hecho de que no está previsto en la Ley de Tasas de la Dirección General de Tráfico, no hay una regulación específica, con lo que se tendría que facilitar a los conductores de manera gratuita».

Es por todo esto por lo que la organización de conductores cree que «éste es sólo un ejemplo del despropósito de ordenanza de movilidad que ha aprobado el pleno del Ayuntamiento de Madrid, en la que no sólo deja sin autorización para aparcar a cientos de miles de automovilistas residentes en la zona del SER, sino que se pretende poner en marcha las restricciones del Madrid Central antes de que sea obligatoria la utilización del distintivo medioambiental de la DGT. AEA espera que en el plazo de dos meses el Ayuntamiento «corrija los numerosos fallos e ilegalidades que contiene la nueva ordenanza, como son la regulación de patinetes a motor y bicicletas, o la regulación indebida de cámaras y aparatos para formular denuncias (foto-rojo)». En caso contrario, ha amenazado con recurrir a los tribunales y se sumaría a sí a otras demandas que ya han sido interpuestas contra los planes de movilidad de Carmena.