«Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, sin embargo, las chicas a veces tenemos miedo cuando vamos solas». La frase es de Celia Cátedra, de 23 años, una de las jóvenes que participa en la campaña «Free to Be» que la ONG Plan International lanzó ayer con el objetivo de que las mujeres madrileñas señalicen los puntos en los que se han sentido inseguras o, por el contrario, seguras, en toda la comunidad de Madrid.

Unas horas después de su lanzamiento, más de un centenar de mujeres ya habían accedido a ella para localizar los lugares en los que, en algún momento, habían sufrido alguna situación violenta o, por el contrario, se habían sentido a gusto, sin ningún temor. Y no sólo posiciones, sino que las jóvenes –sobre todo va dirigido a mujeres de entre 15 y 24 años– también pueden añadir un comentario para explicar por qué consideran que ese punto es conflictivo. La mayoría de las indicaciones que escribieron ayer estaban relacionadas con situaciones de exhibicionismo. Una de ellas comenta cómo se siente en la zona de la Plaza de Oriente: «Ser mujer y sentarte sola tranquilamente a leer o a descansar es imposible, a los diez minutos se te acercarán varios tipos diferentes de babosos a darte la lata, algunos hasta te intentan tocar. Mi última experiencia fue la de un mendigo que está siempre por esa zona que literalmente me dijo que le tocara. Es asqueroso». Y es que hay pocas áreas de la capital que se libren de algún comentario negativo.

«Uno de los objetivos de esta campaña es visibilizar un problema que afecta a todo el mundo. Tenemos diferentes estudios que demuestran que las adolescentes sufren problemas de discriminación: por género y por edad. A esto se suma una tercera: la discriminación racial», explica Lara Martínez, gerente de campañas e incidencia política de Plan International. «Las jóvenes, muchas veces quedan fuera de las decisiones de Madrid y de cómo la ciudad podría hacerse más segura y, por ello, cuando termine la recogida de datos queremos compartirlos con el ayuntamiento para que puedan tomar medidas». La campaña entra dentro de su compromiso «safer cities» para crear urbes más seguras, un objetivo de la agenda 2030 de la ONU. «Hemos apostado por lanzar esta aplicación en Madrid por ser la capital, pero sabemos que hay otras ciudades como Sevilla que también están interesadas», explica Martínez.

Lo que se busca con el mapa interactivo es identificar en qué zonas se sienten más o menos seguras las jóvenes para contribuir a que las autoridades cumplan su responsabilidad de crear ciudades en las que puedan sentirse plenamente libres. La iniciativa cuenta con el creador de mapas on-line CrowdSpot y la universidad australiana de Monash University y se ha lanzado en cuatro capitales más: Delhi (India), Kampala (India), Lima (Perú) y Sydney (Australia).

En apenas tres minutos, las jóvenes pueden marcar el punto en el mapa que quieren registrar, decir si les ha parecido un lugar seguro o inseguro, y dar detalles sobre las razones por las que se han sentido así. Además, el mapa permite a las jóvenes dar información adicional, si así lo desean, sobre si iban de casa al trabajo, si estaban de compras o si sencillamente estaban paseando. Todas las respuestas registradas son anónimas. «Uno de los objetivos de la campaña es que las propias jóvenes sean el motor de cambio de sus ciudades, para transformarlas en lugares de inclusión, tolerancia y oportunidades», explica Concha López, directora general de Plan Internacional.

Y una de estas jóvenes es Celia. «Me contaron la iniciativa y me llamó mucho la atención», explica a LA RAZÓN. «Creo que es muy importante que demos visibilidad a las situaciones que vivimos. No debemos permitir que tengamos miedo a que nos acosen. Pero cualquiera que haya vivido en una gran ciudad sabe que las situaciones de acoso ocurren. Que te empiecen a llamar o a perseguir es habitual», afirma resignada. Ella ha sido una de las jóvenes que ha ayudado a la ONG a elaborar el mapa interactivo, ha aportado sus visiones de cómo deben indicarse los puntos o qué preguntas se pueden incluir. Y, por supuesto, aporta su propia experiencia: «Me ha pasado en alguna ocasión de estar con una amiga de picnic en El Retiro y que se acerque un grupo de chicos y te intenten tocar. Se creen que tienen derecho a ello». A esta joven madrileña no le cuesta pensar en casos en los que ella o sus amigas se han sentido violentadas. «¿Cuántas veces no vuelves a casa y sientes que alguien te persigue?». Lanza la pregunta y añade un agradecimiento: «Hay muchos taxistas que esperan a que entres en el portal, pero nadie tendría que estar vigilando».

Otra joven ha indicado que la zona de Avenida de América tampoco es segura: «Suelo frecuentarla para coger un interurbano y en varias ocasiones me he encontrado con el mismo hombre que se sube al bus cuando me ve y se sienta a mi lado. En una ocasión me puso la mano en la pierna y en otra, al cambiarme de sitio se levantó y se sentó a mi lado».

La campaña se va a extender todo el mes de mayo y «a principios de julio esperamos tener los datos», afirma Martínez. Eso sí, la presentación definitiva del estudio se hará en octubre, coincidiendo con el Día de la Niña. Esperan contar con la participación de unas 1.500 mujeres. Una cifra que, si se mantiene el ritmo de ayer, puede quedar hasta corta.