Canal Isabel II: 48.000 m2 de jardines y zonas deportivas para romper con la «era Aguirre»

La fecha del 2 de febrero estaba marcada en rojo hasta este miércoles en la agenda de Cifuentes. Era el día fijado por la oposición para hacer comparecer a la presindenta de la Comunidad en la Comisión de Investigación sobre la Corrupción Política en la Asamblea. Cifuentes debía contestar a las preguntas sobre los consejos de administración del Canal de Isabel II en los que se dio el visto bueno a su polémica expansión por Latinoamérica y a los que ella asistió en su condición, por entonces, de delegada del Gobierno en Madrid. La comparecencia se solicitó a raíz de recibir la oposición muchos de los documentos relacionados con aquellos movimientos que ahora son investigados en el «caso Lezo» y que el juez que instruye el caso ha advertido esta semana que dicha información no debe estar en manos de los grupos políticos de la Asamblea. Ante tal consideración judicial, conocida el martes por la tarde, los grupos decidieron suspender la citación de Cifuentes, con lo que la mañana del viernes quedó libre. Fue entonces cuando su agenda pudo albergar un acto con el que Cifuentes no sólo presentó a el nuevo proyecto que su Gobierno llevará a cabo en el antiguo Campo de Golf del Canal de Islas Filipinas, también quiso lanzar un mensaje a sus oponentes, marcar distancias con etapas anteriores y simbolizar con el nuevo parque su posición ante el «caso Lezo», que se abrió a raíz de que ella misma diera traslado a la Fiscalía de buena parte de lo que ahora se investiga. «Yo me responsabilizó de mi gestión y hay algunas cosas, muchas, con las que coincido con gobiernos anteriores y otras con las que no. Este parque es una muestra de ello», afirmó la presidenta regional.

El nuevo parque del Tercer Depósito del Canal de Isabel II supone la transformación de los antiguos terrenos destinados al campo de ocho hoyos y el de prácticas de tiro de golf. «Ésta es un iniciativa que marca un antes y un después en la manera de concebir el espacio público y la gestión de los asuntos públicos», siguió desligándose de etapas anteriores.

El parque recupera los 48.000 metros cuadrados que hasta ahora ocupaban el campo de golf y el de lanzamiento y que fueron declarados no compatibles con el PGOU por una sentencia del Tribunal Supremo en 2012. EL TSJM dio en enero un mes a la Comunidad para ejecutar la sentencia y reponer los terrenos. El resultado es el proyecto presentado ayer con gran concurrencia de los vecinos, muchos de ellos agrupados en una plataforma que ha liderado la batalla contra el campo de golf que Esperanza Aguirre levantó en 2003 y que la Justicia determinó que no cumplía con los requisitos administrativos que se requiere para justificar su construcción bajo el paraguas del «interés general».

Este mismo martes comenzará a desmantelarse el golf, aunque se calcula que no será hasta marzo cuando caiga la mítica torre desde la que se accede a las cabinas para practicar el «swing» y lanzar bolas. Ahora, en las doce hectáreas situadas sobre uno de los grandes depósitos de almacenamiento de agua del Canal, habrá 55.000 metros dedicados a zonas verdes (aumenta un 40% las áreas arboladas) con 800 nuevos árboles y 100 arbustos: habrá un jardín japonés, uno vertical, otro sensorial con plantas olorosas y una zona estancial junto al monumento al héroe de Filipinas José Rizal. Las zonas deportivas también se amplían en 11.000 metros cuadrados. Se mantienen las dedicadas al fútbol y al pádel y se añaden otras multiusos para practical vóley-playa, hockey, patinaje, baloncesto, voleibol y balonmano. También está previsto un espacio cubierto para varios deportes y circuitos para andar y correr. Habrá zonas infantiles y otras dedicadas a más mayores con circuitos biosaludables, parque de calistenia, pistas de petanca y ya se estudia la ubicación final de un rocódromo. También habrá espacio para una gran plaza pública, con zonas de sombra y circuitos de agua, en las que se podrán celebrar conciertos y otras actividades lúdicas y culturales ya que tendrá una extensión de 21.000 metros cuadrados. Todas las instalaciones estarán abiertas y serán gratuitas. Está previsto que las obras terminen en 18 meses, con lo que seguro estarán acabadas para 2020.

Desde el simbólico tercer depósito del Canal de Isabel II, Cifuentes aprovechó ayer para pedir a Ciudadanos, su socio de investidura con el que se ha tensado la relación en el último tiempo a cuenta de la corrupción y la polémica comisión de investigación, que reconsidere su posición respecto a la reunión a la que les ha convocado la presidenta regional la próxima semana para un Pacto por la Regeneración y que Cs ha declinado. Por su parte, los de naranja pidieron ayer que comparezcan en la comisión de Presidencia el abogado general de la Comunidad, la letrada de la Consejería de Presidencia, el abogado encargado del «caso Lezo» y el subdirector cesado por traspapelar la providencia que autorizó en verano la entrega de documentación del Canal a la oposición y que el Gobierno regional no ejecutó.