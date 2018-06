Carmena se resiste al cambio de calles

La Justicia le ha quitado la razón. Calles como la del General Millán Astray, el fundador de la Legión, sustituida por la de la maestra republicana Justa Freire por el Ayuntamiento de Ahora Madrid, tendrán que quedarse como estaban después de la sentencia del jueves que ratificó la decisión. Pero la alcaldesa madrileña se resiste y busca ahora las fórmulas para no quitar las placas instaladas hace poco y que sustituyen las dedicadas a los Hermanos García Noblejas, los Caídos de la División Azul, El Algabeño o el general Asensio Cabanillas.

Ayer aseguró que se plantea cambiar el nombre de las calles con reminiscencias franquistas sin necesidad de apelar al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, después de varios reveses judiciales que la obligaban a la paralización, por orden judicial, de varios cambios en la nomenclatura.

«Quizás el Ayuntamiento podría haber cambiado las calles que considerase conveniente sin invocar la Ley de Memoria Histórica», reconoció a Efe durante su visita a la Feria del Libro.

El día anterior fue el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, el que aseguró tener «la capacidad y la potestad» de mantener en el callejero el nombre de la maestra republicana represaliada en la época franquista en lugar de la placa con el nombre del fundador de la Legión.

La plataforma Patriótica Millán Astray, que ayer aplaudía la resolución judicial a su favor, no pudo ocultar su sorpresa por la resistencia de Carmena a cumplir la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 7. «Nos sorprende que una jueza de una dilatada carrera salga con una argumentación tan arbitraria y tan poco respetuosa. No puede haber abusos de derecho y, si no cumple la sentencia, se va a quedar fuera de la ley», manifestó a LA RAZON el portavoz de la plataforma, Guillermo Rocafort.

La plataforma ya interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento por «prevaricación y delito de odio» cuando la alcaldesa decidió retirar la placa. También hay una denuncia tramitada por la vía penal. Y como la plataforma tiene claro que el Ayuntamiento no va a querer ejecutar la restitución de las placa en recuerdo a Millán Astray, «Carmena nos va a obligar a interponer un escrito al juez solicitando que se reponga la ejecución provisional de la sentencia». La plataforma está dispuesta a seguir dando la batalla y convocará una gran manifestación en Madrid en desagravio a la figura del general que «se jugó la vida por España». Quiere erigir frente al Ayuntamiento «una gran estatua» para lo que «no necesitamos subvenciones, sólo sitio».