Carmena suspende en limpieza

Ni el número de papeleras ni el presupuesto destinado tienen correlación con la valoración del estado de limpieza de las ciudades. La limpieza en las urbes ha empeorado en dos puntos respecto a 2015 pese a haber salido de la crisis, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En concreto, la suciedad ha aumentado en 39 ciudades respecto a hace cuatro años. Madrid, pese a que mejora tres puntos, sigue suspendiendo en limpieza urbana. Así, según la valoración de los ciudadanos obtiene únicamente 39 puntos sobre 100. Es decir, sólo ocho puntos más que Jaén, la ciudad más sucia.

El motivo no es porque se trate de una gran ciudad, ya que Barcelona, por ejemplo, aprueba, eso sí consigue sólo un aprobado raspado: 51 sobre 100. Y eso que destina casi el doble de presupuesto que Madrid: 106 euros por habitante y año frente los 65 euros de la capital.

Lo que más molesta a los madrileños es la presencia de excrementos de perros en la vía pública (al igual que en Jaén), seguido por la suciedad en el entorno de los contenedores y las pintadas y los carteles. Los vecinos también suspenden la gestión de Carmena en lo que a la limpieza de calles y aceras se refiere, el estado de parques y jardines, los niveles de contaminación atmosférica y la limpieza en las zonas alejadas del centro. En definitiva, los madrileños no están nada satisfechos con la limpieza urbana y no en uno, sino en todos los aspectos analizados en este estudio. Una situación que no es nueva. Desde que la OCU empezó a hacer este estudio, hace ahora 24 años, Madrid está entre las 10 ciudades peor valoradas. «No ha conseguido nunca buenos resultados. De hecho, la única vez que aprobó fue en el estudio de 2007 cuando obtuvo únicamente 52 puntos», precisa Javier Arnau, responsable técnico de la OCU.

El mayor número de papeleras o los medios empleados no parecen tener una correlación directa con la satisfacción de los vecinos de las 60 ciudades analizadas. Tampoco el presupuesto empleado, que va desde los 32 euros por habitante en Gijón a los 106 de Barcelona, según este estudio, para el que han tenido en cuenta los datos proporcionados por los ayuntamientos y las valoraciones realizadas por 5.260 vecinos, socios de la OCU, que han dado su nivel de satisfacción sobre los aspectos antes mencionados. De ahí que, desde la organización, hagan hincapié en la necesidad de que los ayuntamientos expliquen en qué se está gastando realmente el presupuesto de limpieza urbana y que insistan en la importancia de que los ciudadanos colaboremos para mantener la ciudad limpia.