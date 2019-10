Carta de Posse al PSOE: «Vivo un acoso sin precedentes, ni se respeta a mis hijos»

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, no quiere renunciar a la alcaldía, pero envió una carta a su partido antes de que se celebrara ayer la Ejecutiva regional del PSOE-M en la que expone la situación de acoso que viene sufriendo después de conocerse los casos de enchufismo y pide perdón por la situación que ha generado al partido. Así lo expone en un extracto de la misiva publicado por “Móstoles al Día” que reproducimos a continuación:

“Os reitero mis más sinceras disculpas por el daño que haya podido producir. Entiendo enfados y reproches, cómo no voy a entenderlos si estoy viviendo en mi persona un acoso y derribo sin precedentes, sin respetar a mis hijos o a mi familia. Una cacería que, en mi persona, no está teniendo límites, y que nunca he visto sufrir a nadie con errores y situaciones de una gravedad más extrema.

Reconozco que no volvería a tomar la decisión de nombrar a mi hermana, aunque conté, por supuesto, con el visto bueno del secretario y el interventor de mi Ayuntamiento. He reconocido mi error y he pedido disculpas públicamente a mis vecinos y compañeros, pero tenía que hacerlo también en esta ejecutiva”.