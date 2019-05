Caso Lezo: Archivada la causa contra Gallardón y González

Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha archivado la investigación contra el ex ministro de Justicia y ex presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal Isabel II en 2001, un movimiento incluido en el sumario del “caso Lezo”.



El magistrado ha exculpado además al también ex presidente madrileño, Ignacio González, de esta causa ya que no había llegado a la presidencia del Canal Isabel II cuando se produjo la operación. García Castellón decartó a su vez la implicación de el socio de González, Edmundo González Sobrino, que después ejerció como presidente de Inassa, y también a Manuel Cobo ex vicealcalde de Madrid y mano derecha de Gallardón.