Cifuentes: «Lo lógico y natural es que González y Botella sean los candidatos"

La delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, considera que "lo lógico y natural"es que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, sean los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento.

Cifuentes se expresó en estos términos en una entrevista concedida a Servimedia, en la que fue preguntada por los que serán los cabeza de cartel del PP en las próximas elecciones autonómicas y municipales, así como por el hecho de que su nombre aparezca en las quinielas.

En este sentido, la delegada del Gobierno indicó, respecto a González, que "puesto que es el presidente del Gobierno en Madrid y está gobernando, lo lógico y lo normal es que quiera y que fuera él (el candidato)", en referencia a la disposición expresada por éste a repetir como candidato en la Comunidad.

Además, Cifuentes se refirió a que "Ana Botella es la candidata natural en el Ayuntamiento". "Otra cosa es que ellos, alguno de ellos, no quisiera y diera un paso atrás o que los órganos del partido, que son los que han sido elegidos democráticamente para ejercer esa función, decidan otra cosa", reconoció.

«No estoy en la carrera sucesoria»

Con todo, la delegada del Gobierno defendió que ella no está "en ninguna carrera sucesoria de nadie". "Lo he dicho de todas las maneras, yo no estoy en quitarle el sitio a nadie, todo lo contrario", remarcó.

Incidió, a este respecto, en que está "para ayudar a quien quiera que sea el candidato a ganar las elecciones", porque, afirmó, lo importante con independencia de los candidatos "es recuperar la confianza de los ciudadanos y que quienes confiaron en el PP vuelvan a hacerlo".

Cifuentes puso el acento en que ella ha adquirido "un compromiso por una legislatura completa", que le ocupa las 24 horas del día, que es un trabajo en el que se encuentra "a gusto"y que le gustaría no hacer "ninguna otra cosa hasta que terminara la legislatura".

Asimismo, defendió que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también está en las quinielas de la Alcaldía de Madrid, después de que asegurara este lunes, en una entrevista en Onda Cero, que sería "disciplinada"si le proponen ser candidata al Ayuntamiento.

"Lo que dijo la vicepresidenta es una obviedad, es que todos los militantes del primero al último de un partido político tenemos que estar a disposición de nuestro partido político", defendió para insistir en que "eso no significa que alguien se esté autoproponiendo para un cargo, ni muchísimo menos".

Cifuentes incidió en que, al final, "los candidatos serán las personas que mejor representen el proyecto"y, sobre todo, que "tengan más posibilidades de renovar la confianza de los ciudadanos en el proyecto del PP".

«Abrir los partidos a primarias»

En relación a la forma de elección de los candidatos en el PP, la delegada del Gobierno en Madrid descartó que las primarias sean "la panacea", aunque abogó, en general, por "abrir los partidos políticos en el proceso de determinadas decisiones a la opinión de los militantes". Dijo que es una forma de que el militante se sienta "más concernido".

"Hay que plantearlo donde hay que plantearlo, es un debate interno del PP que estoy segura de que se planteará en los congresos", afirmó. Dijo que "todo lo que sea la participación directa del militante es positivo"y que le parece bien "la elección directa en los partidos y fuera".

Cifuentes criticó al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, porque, dijo, los socialistas "encuentran las formas para conseguir que no haya candidatos o se comprometen a que haya primarias y cuando son elegidos las van demorando".