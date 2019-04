Ciudadanos ficha a Ángel Garrido, expresidente de la Comunidad de Madrid

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido (PP) se pasa a Ciudadanos, según han informado a Europa Press fuentes de la formación naranja.

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado este miércoles que el expresidente madrileño del PP Ángel Garrido se incorpora a la lista de Cs en la Asamblea de Madrid como número 13.

Garrido figura como número cuatro en la lista a las europeas del PP que hoy ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero que no están proclamadas. "Son muchas y poderosas las razones", ha dicho Garrido en una rueda de prensa, en la que ha argumentado su paso a Ciudadanos en que este partido representa mejor el centro "liberal y moderado". Garrido ha admitido que tenía un puesto asegurado en el PP pero que se iba a Cs "por convicciones".

Por su parte, Aguado ha valorado que Garrido haya sido el interlocutor más fiable con el PP "y en ocasiones el único". Garrido dejó la Presidencia el pasado 11 de abril para poder ir en las listas del PP al Parlamento Europeo, en el número 4, un paso que daba después de que el PP decidiera que no fuese el candidato a la Comunidad de Madrid. Según ha señalado en varias ocasiones el exdirigente, a Garrido no le había sentado del todo bien en un principio la decisión tomada por el presidente del PP, Pablo Casado. "A todos cuando nos dicen algo que no es lo que esperamos uno tiene un minuto malo, y yo lo tuve. Me hubiera gustado que hubiera sido bueno", admitió en una entrevista.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido ya ha actualizado su perfil de Twitter, en el que aparece ya como "candidato de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid y expresidente de la Comunidad de Madrid".