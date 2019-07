La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado su candidatura para el pleno de investidura ante el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, que mantiene hoy una ronda de contactos con todos los grupos políticos.

"Le he trasladado que de las opciones posibles la mía es la que tiene prácticamente todas las posibilidades de salir adelante frente a la del PSOE, que concita más rechazos", ha dicho en la Cámara regional.

No obstante, cree que, hasta el día 11, fecha límite para que se celebre un pleno de investidura tiene tiempo para entenderse con PP y Cs. Por eso hizo un llamamiento a la responsabilidad de estos partidos porque no hacerlo es como “no saber qué se tiene entre manos”. Es más, creería una “irresponsabilidad” que se dejara para septiembre una investidura “cuando todo se puede arreglar ahora”.

“Mis síes están en camino”, dijo, habida cuenta de que Cs y Vox ya han dicho con rotundidad que no van a apoyar al PSOE y que la opción de que sea el candidato de Cs el que se presente como candidato a la investidura es “rotundamente innegociable”. Por eso comentó al presidente de la Asamblea, Juan Tinidad, que “es la candidata que más opciones tiene”.

A estas alturas del partido, Díaz Ayuso tiene claro que tendrá que firmar un acuerdo con Cs y con Vox por separado, pero, frente a las diferencias entre ambos dejó claro que la formación naranja tiene la presidencia de la Asamblea “gracias a los votos de PP y Vox” y componentes de ambos partidos se sientan diariamente para negociar asuntos que conciernen al funcionamiento de la Institución regional.

La candidata del PP quiso marcar distancias, además, con lo que ocurre en otras negociaciones autonómicas. “A mí, lo que suceda en Murcia o en el Ayuntamiento de Madrid me es indiferente. Madrid es una región vital y las negociaciones de otras comunidades autónomas no van conmigo. Si Vox habla conmigo y tiene en cuenta lo que le ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid o en otras comunidades autónomas me hacen perder el tiempo”.

En las redes sociales la candidata popular quiso dejar claro las "concesiones" que ha hecho a los de Abascal durante las negociaciones: "Nos hemos sentado con Vox en muchas ocasiones, hemos pactado la Mesa de la Asamblea, hemos cedido una vicepresidencia, hemos transaccionado varios textos...Vox no tiene motivos para decir no a mi candidatura".