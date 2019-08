Díaz Ayuso toma posesión: “Me comprometo a dialogar con todos”

De rojo, arropada por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y por el presidente en funciones, Pedro Rollán, la presienta electa, Isabel Díaz Ayuso, descendía por las escaleras del Palacio de Correos de la Puerta del Sol, pasadas las 12:20 horas de la mañana. Diez minutos después juraba su cargo y pronunciaba sus primeras palabras como presidenta de la Comunidad de Madrid.

“A partir de ahora estoy obligada, únicamente, a mirar hacia adelante”. Así ha iniciado sus palabras, emocionada. Ha insistido en que su proyecto político está basado en “la libertad, la bajada de impuestos y la eficacia en los servicios públicos”. “Te llamo para comunicarte que vas a ser la futura presidenta de la Comunidad de Madrid”. Estas fueron las palabras que, hace ocho meses, le dijo Casado cuando la designó como candidata autonómica.

Ha repetido, en varias ocasiones: “Tenemos la obligación de hacer las cosas bien”. Ha considerado que ella forma parte de “un nuevo equipo de políticos que se está abriendo paso en la sociedad española y que tenemos derecho a hacerlo”. Ella insiste en formar parte de esta nueva generación en la que prevalece “el diálogo por encima de la tensión permanente y el conflicto”

En esta nueva legislatura se ha comprometido a “dialogar con todos los sectores sociales, instituciones y partidos políticos”. En referencia a los nacionalistas, Ayuso ha hecho hincapié en que “Madrid será leal a la Corona y al Gobierno de la Nación sin olvidar a los madrileños. Seremos colaboradores y a la vez exigentes”.

En lo referente a sus políticas, Ayuso ha aseverado que “quiero servir a una Administración que funcione con los madrileños, no sobre ellos. Que esté a su lado, no sobre sus espaldas. Que ofrezca oportunidades, no que las ahogue”.

Poco a poco ha ido desgranando cada una de las iniciativas que quiere implantar a lo largo de los próximos cuatro años: luchar contra la soledad, el uso de la tecnología, la humanización de la Sanidad que pasa por “dar más médicos a cada paciente”, el desarrollo del proyecto Madrid Nuevo Norte, el empleo y, una de las claves de su Gobierno, “bajar los impuestos para crear riqueza”.