Dos juzgados fallan contra las multas de los semáforos «foto-rojo»

Nuevo varapalo judicial a Carmena. Dos sentencias dictadas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo 9 y 21, respectivamente, declaran que las multas impuestas por los semáforos «foto-rojo» no se ajustan a la ley. En concreto, declaran nulas las sanciones de tráfico recurridas ante los tribunales e impone el pago de las costas de ambos procesos al Ayuntamiento de Madrid que tendrán que devolver los 200 euros de multa y los 4 puntos que la DGT retira del carné de conducir en el caso de estas infracciones.

Creen los jueces que el sistema que emplea el Ejecutivo municipal para captar sanciones por no respetar la luz roja de los semáforos emplazados en 44 intersecciones de la capital no ofrecen las garantías necesarias a los conductores. Así, argumentan en sus escritos que no queda suficientemente acreditado en ambos ejemplos (dos sanciones a conductores en la calle Menéndez Pelayo, a la altura del hospital Niño Jesús, y el dispositivo instalado en el 167 del paseo de la Castellana) «ni que sea el vehículo del actor el que figura en las fotografías que obran en el expediente administrativo, ni que el vehículo que aparece en dichas fotografías, rebasara el semáforo cuando se encontraba encendida la luz roja».

Se da la circunstancia de que las citadas son las dos primeras sentencias que emiten los tribunales madrileños después de que el Tribunal Supremo confirmara, hace un mes por segunda vez, que este tipo de sanciones son ilegales porque el sistema que emplean no ofrece ningún tipo de garantías. «No podemos entender que la alcaldesa no haya dado la orden de suspender la utilización de este ilegal sistema en tanto no se subsanen las importantes deficiencias que tiene», aseguró ayer Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) –la asociación que ha llevado adelante el recurso de estas dos multas–.