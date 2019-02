“Queremos denunciar la inconsistencia técnica de las mediciones sonoras y la incapacidad del Ayuntamiento de determinar los verdaderos orígenes del ruido”, afirma Javier Olmedo, presidente de la Plataforma para el Ocio, que agrupa a los locales del Madrid. Según denuncian, el 46% de los sonómetros (medidores de ruido) que se colocaron en el centro de la capital para determinar el origen del ruido incumplen la normativa acústica. En las imágenes que han presentado desde esta agrupación, se aprecia la colocación de sonómetros en balcones donde comparten espacio con aires acondicionados o justo encima de locales de comida rápida que abren 24 horas y que cuentan con potentes extractores.

Mariano Talamante, ingeniero técnico en telecomunicaciones y experto en mediciones acústicas ha analizado las principales fuentes de ruido. “Es importante determinar el origen real de cada uno y eso se debe hacer de forma presencial y contando los vehículos”, explica. “El Ayuntamiento ha colocado medidores, pero no calculan el exceso de tráfico, las personas que pasan por motivo del ocio, botellones y el aumento del ruido por los elementos de limpieza. En fin de semana hay más, pero si no se hacen mediciones presenciales o una cámara que registre no son mediciones fiables”, expone Talamante. Este experto insiste en que “el mayor porcentaje de ruido proviene de los minibotellones que se producen en la calle”, promovidos “por los lateros”, insiste Olmedo.

“No se va al foco del ruido”

Como explica el asesor jurídico de la Plataforma Rubén Bernal, “se está incumpliendo la normativa porque no se va al foco del ruido. Acusan a los locales de ocio sin ninguna prueba”. Entre las imagenes que ejemplificaban el fallo de las mediciones, aparecían terrazas con aires acondicionados en la calle Barbieri o en Augusto Figueroa. “Los anexos de la ordenanza determinan que esas mediciones sería nulas”. “La delegación de Medio Ambiente “utiliza sonómetros incapaces de determinar las causas del ruido, ya que no se ha realizado ningún trabajo de campo”.

Han solicitado una mesa urgente para reunirse con el Consistorio “porque consideramos que debe anularse esta ZPAE”, insiste Olmedo. Esta nueva zona de restricción acústica limita, aún más los horarios de terrazas, no permite modificaciones en los locales a no ser por razones de seguridad y restringe la apertura de nuevos locales. “En principio, debería aprobarse en pleno a finales de marzo y, si no se recogen nuestras reclamaciones, nos planteamos acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, anuncia Bernal.