El amargo regreso de Cifuentes a la Asamblea

Paradojas del destino, justo hoy, cuando se cumplen cuatro años exactamente de su nombramiento como candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes vuelve a la Asamblea de Vallecas pero, esta vez, para responder a los grupos de la oposición por el «caso máster». El «juicio» político del que han logrado salvarse Pablo Casado y Carmen Monton, se hará en el seno de la Comisión de investigación de Universidades, a la que no acudirá el PP. Entre otras cosas porque los populares siempre han creído que esta comisión es «un circo» y lo de hoy es una «sesión de estigmatización de una persona cuyo caso está judicializado». Eso sí, «en el grupo estamos a disposición de lo que quiera Cristina Cifuentes, estaremos por aquí y la recibiremos, si ella lo estima conveniente, cuando venga a comparecer», dijo ayer Enrique Ossorio, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea. Ossorio restó valor al dictamen que pueda elaborarse en la comisión de universidades porque «diga lo que diga Cifuentes en el dictamen va a poner otra cosa. La oposición ha manipulado testimonios de otros comparecientes». En cualquier caso, avanzó que aunque el grupo parlamentario no esté, «acudiremos a la sesión final porque vamos a hacer un voto particular al dictamen que se elabore», añadió.

Cifuentes está obligada a acudir a la Asamblea, salvo que alegue enfermedad o un viaje previsto con anterioridad. Ahora bien, no tiene por qué declarar si no lo estima oportuno. La ex presidenta, que la semana pasada se dio de baja en el partido, remata hoy en solitario la polémica comisión de universidades en la que Podemos exige «que diga la verdad y que no busque ninguna triquiñuela política para eludirla», dijo Clara Serra, portavoz de Podemos y número dos de Más Madrid. Ángel Gabilondo (PSOE) quiere que «se aclare lo sucedido», mientras que Ignacio Aguado (Cs) pretende que con comisiones como ésta «nunca más un político entre con el carné del partido entre los dientes y salga con un título bajo el brazo».

Las comparecencias en las comisiones de investigación son obligatorias salvo que los citados aleguen alguna circunstancia especial que les impida asistir, como un viaje ya previsto o una enfermedad.

flexión que pedía para estudiar la oferta de la dirección del partido han finalizado: finalmente, Isabel Serra ha aceptado presentarse a las primarias de Podemos para encabezar la candidatura al Gobierno regional. Su perfil, feminista y activista, era el preferido por Pablo Iglesias para contrarrestar el liderazgo de Íñigo Errejón al frente de Más Madrid. Una candidatura, la de Errejón, que cuenta además con la hermana mayor de Isabel, Clara Serra, como segunda en la lista.

Precisamente, Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso, y Julio Rodríguez, secretario general de la formación en Madrid, arroparon a Isa Serra durante la presentación de su precandidatura, en un acto celebrado en el Centro Cultural Tío Raimundo, en Entrevías. Un evento en el que hubo pocas alusiones a sus rivales más directos en la izquierda. Aseguró que «no hay que confiar en los personalismos», en referencia a que siempre se habla de que Podemos «tuvo cinco fundadores, porque la realidad es que miles de personas construimos ese parAsí, Serra optó por los ataques al PP como carta de presentación. «Somos la alternativa real para echar a la derecha de las instituciones madrileñas. Quiere instaurar la precariedad y volver al pasado», afirmó. Entre los blancos de sus críticas se encontraba la candidata al PP de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en su opinión, «la mejor prueba de que el PP está sometido a VOX». Su objetivo será ahora mantener, o mejorar, el número de 27 escaños que obtuvo Podemos en las anteriores elecciones autonómicas de 2015.

La concesión de avales e inscripción de candidaturas para las primarias terminan este viernes 8 de marzo. La campaña entre los precandidatos será del 11 al 17, mientras que el proceso de votación se celebrará entre los días 13 y 17. Finalmente, el ganador se dará a conocer el día 18. En esas listas no estará el nombre de María Espinosa, diputada autonómica de la formación morada. Miembro de la gestora de Podemos en Madrid, aseguró ayer en Facebook que prefiere «dar un paso a un lado y sumar al cambio político desde otro lugar y no desde el escaño». ¿El motivo? Entre otros, que «está harta de los conflictos internos y triste porque ha visto cómo se ha roto el espacio del cambio en la región». Hay que recordar que Espinosa era cercana a Ramón Espinar, que dimitió de su cargo como secretario regional de Podemos el pasado mes de enero.

Para estas primarias, los inscritos deberán votar en dos procesos simultáneos: uno para la cabeza de la lista y otro para el resto. Se podrán presentar listas ordenadas y abiertas de máximo 60 personas y mínimo de 14. También existe la posibilidad de presentar candidaturas unipersonales, informa Ep.

Cada inscrito podrá emitir 60 votos a personas de diferentes listas. Se adjudicará a cada candidato una puntuación decreciente según el orden de votación. Al contrario de lo que sucede con las primarias de Más Madrid, no se penaliza el hecho de no votar a la candidatura completa.