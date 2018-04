La Justicia da vía libre a Carmena para cambiar cincuenta calles

Manuela Carmena podrá ejecutar el cambio de medio centenar de calles de la capital que anunció por primera vez hace dos años y medio. El acuerdo del Gobierno de Ahora Madrid de renombrar un total de 52 vías y plazas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica se encontraba paralizado cautelarmente, pero el pasado 18 de abril el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó esta suspensión. El entorno de la alcaldesa calificó ayer como «una buenísima noticia» el fallo de la sección segunda del TSJM. «Después de un año de batalla judicial (y 40 de democracia) el Ayuntamiento de Madrid podrá cumplir con la Ley de Memoria Histórica vigente desde 2007», aseguraba Rita Maestre, portavoz municipal, tras hacerse pública esta decisión judicial.

Esta vía libre a que la tramitación del cambio de estas calles siga adelante no implica que el consistorio vaya a ponerlo en marcha de manera inmediata. Fuentes cercanas a la alcaldesa reconocían ayer que aún deben esperar a que la Justicia dictamine si aplica o no medidas cautelares ante el recurso presentado contra el cambio de la calle General Asensio Cabanillas. En el caso de que el fallo judicial siga por la misma senda que el hecho público ayer, el Gobierno de Ahora Madrid, entonces sí, podría activar una de las medidas que más debates ha generado en la presente legislatura. No obstante, la suspensión de las medidas cautelares no implica que el TSJM haya dado la razón al Ayuntamiento sobre el fondo de la decena de recursos que vecinos y distintas asociaciones han presentado contra la «purga» del callejero recomendada por el Comisionado de la Memoria Histórica y avalada, además de por el Ejecutivo municipal, por el Pleno con los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos.

El fallo del TSJM del 18 de abril revoca la suspensión cautelar, lo que supone, en la práctica, estimar el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid frente al planteado por la Fundación Francisco Franco. Esta entidad había recurrido el cambio de las 52 calles en su conjunto. En su argumentación, el fallo señala sobre los perjuicios que supone el cambio de la denominación que «los actores –en este caso la Fundación Francisco Franco– no pueden hacer valer los perjuicios de terceros, los residentes en dicha calle, ya que ninguno reside en ella». Estima, además, que «los perjuicios que representan los apelantes, de tipo moral, no son irreparables pues los mismos desaparecerían si se estima el recurso contencioso-administrativo, se anula la resolución impugnada y se repone el nombre de la calle, junto con, en su caso, la indemnización económica que eventualmente pudiera establecerse».