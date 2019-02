Dice un antiguo dicho popular que el barrio de Moratalaz era el “barrio del chupete”, porque cuando se creó, durante los años sesenta, la mayoría de la población que se trasladó a vivir era gente joven y matrimonios con hijos. Sin embargo, cincuenta años después, su población es de las más envejecidas de la capital, junto con la de los barrios de Retiro, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal. “Ahora muchos lo conocen como el barrio del bastón”, señaló una vecina de avanzada edad con tono irónico.

Hoy en día, muchos de los vecinos de la zona andan sorprendidos por el cambio que están experimentando algunas de las arterias del barrio, concretamente los que se sitúan en las calles de Camino de los Vinateros y la Avenida de Moratalaz. Y es que, el Ayuntamiento está limitando los carriles reservados a la circulación de vehículos para construir un carril bici.

José Luis Martínez Almeida, candidato del PP al Ayuntamiento de la capital, se paseó por la zona esta mañana para hablar con los vecinos y denunciar la situación. “La obra cuesta 3,5 millones de euros nada más y nada menos”, lo que, a su juicio, correspondería con “una nueva muestra de despilfarro de dinero público” en un proyecto que no respondería “al interés general de los ciudadanos” del barrio.

Como ejemplo al caso, el candidato comentó que el pleno del distrito de Moratalaz acordó “de forma mayoritaria” que no se ejecutara esta obra, sin embargo, “al Gobierno de la gente le fue indiferente” este acuerdo, según aclaró Almeida. Asimismo, explicó que el distrito de Moratalaz, posee el mayor porcentaje de población mayor de 65 años edad de la ciudad, por lo que debería tener “necesidades distintas” y no crear un carril bici por una avenida “por la que no va ningún ciclista” y a la cual no llega Bicimad.

En ese sentido, muchos vecinos se quejaron de la construcción del carril al considerarlo como algo innecesario. “Lo que está bien lo estropean, y lo que está mal no lo arreglan”, criticó una vecina. Hacia esa dirección se expresó también Víctor Martínez, otro residente de la zona. Según su opinión, hay otras zonas en el barrio “con más necesidades” para emplear el dinero. “Hay calles por las que no se puede ni pasar debido al mal estado de la vía y del pavimento”, manifestó. De hecho, al hilo de la conversación una anciana confesó que “hace poco” se hizo un esguince, del cual aun no se ha recuperado, al meter el pie sin querer en un boquete en la acera.

Igualmente, Víctor exteriorizó una situación que también expresaron muchos otros habitantes de la zona, que no terminan de entender como es que se destina 3,5 millones de euros a un nuevo carril bici cuando hay otro “fabuloso” para “tres pares de bicicletas” dos calles más allá. Concretamente, Víctor se refirió al que discurre por la Avenida del Doctor García Tapia y que pasa por el Parque de La Cuña Verde.

Además, Verónica, otra residente de la localidad, apuntó que el carril bici de Doctor García Tapia lleva “cuatro años” sin ser “mantenido ni arreglado”, criticó que el Consistorio dedicara el dinero en no continuar con lo que ya hay y en gastárselo “en el otro que no hace falta” que, además, “se utiliza muy poco”.