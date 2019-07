«¿Qué le digo a mi niño de tres años que me dice que no puede dormir por el ruido?» Esta es la queja de una madre vecina de Valdebebas. La suya es una de las muchas que se pueden encontrar en las redes sociales desde el pasado miércoles cuando arrancó, por segundo año, el festival Mad Cool que, aunque en esta ocasión ha reducido el aforo casi a la mitad –de 80.000 asistentes diarios a 45.000–, sigue congregando a muchas personas en el barrio de Valdebebas, una zona residencial de Madrid y que, durante estos días, ve trastocado el ambiente familiar característico de esta zona. «Leo que hay quejas del sonido en el recinto, que se vengan al salón de mi casa y lo escucharán perfectamente», dice otra vecina. «Está a dos kilómetros de mi piso, pero lo escucho como si yo estuviera allí», añade otro que reconoce que hasta las cuatro de la mañana no puede pegar ojo.

Sin duda, el ruido sigue siendo la principal queja vecinal. Desde la Asociación Vecinos de Valdebebas insisten en que el barrio «no está preparado para macroconciertos». No solo consideran que los accesos no están bien adaptados para este tipo de actos, sino que «se está incumpliendo, de forma sistematizada, la ordenanza de contaminación acústica». Es más, Fernando, otro residente de la zona, ha estado midiendo los últimos días los decibelios que se alcanzan en su casa por motivo de los conciertos. Vive a cuatro kilómetros y, aún así, en su vivienda se superaron los 56 decibelios, cuando la normativa estipula que no deben sobrepasar los 30, pasadas las once de la noche. De ahí la queja de las personas que viven en el entorno del festival que finalizará mañana, pasadas las cuatro de la madrugada. Y es que, como avanzó este diario, las pantallas acústicas que prometió instalar Ifema –los terrenos pertenecen a esta entidad– no han llegado tampoco para esta edición. Así, los residentes más cercanos a los escenarios deben estar pendientes del viento que es determinante para tener más o menos ruido. A esto se suma que, de acuerdo con las previsiones meteorológicas de estos días, a las doce de la noche se podrían superar los 30 grados, por lo que los vecinos tendrán que escoger entre el ruido, al mantener las ventanas abiertas, o el aire acondicionado.