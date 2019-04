El PP ya tiene a todos sus cabezas de lista

Díaz Ayuso sale a «ganar el partido». Así lo asegura la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, que se ha mostrado convencida de que su partido va a «sorprender» porque son la formación que «mejor» conoce la región.

Díaz Ayuso presidió en la mañana de ayer en Las Rozas la presentación de los candidatos del PP de la zona noroeste de la Comunidad. Una zona «especial» que constituye un «claro ejemplo» de las políticas del PP con municipios familiares con zonas verdes, parques infantiles y «muy bien cuidados». «Hemos dado un paso al frente una nueva generación de políticos que vamos a crecer y a sorprender», reconoció la candidata, al tiempo que ha asegurado que no tiene encuestas aunque está «ilusionada» por las «sensaciones» que le trasmite la gente.

De esta forma, con la presentación de ayer, que contó también con la participación del presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, los populares han completado a todos los cabezas de lista para las elecciones municipales.

Díaz Ayuso, que ha confirmado que el precierre de campaña será en Galapagar, ha reconocido que las elecciones generales lo van a «marcar todo», ya que la situación de Cataluña es «dramática». «Somos el principal partido de este país, con gente heterogénea. Pero no hemos dejado los principios de lado. Somos el partido del mundo rural, de los autónomos, de las mujeres. No se puede enseñar al PP ser el PP. El PP de Casado no es revolucionario sino reformista», ha reiterado.

En la zona noroeste revalidan doce de los candidatos (54%), de los que seis son alcaldes actualmente, y el resto (46%) representarán por primera vez al partido en unas elecciones, para aspirar a gobernar a los 584.901 habitantes que viven en los municipios de esta área de la región. Uno de los que no repetirán en las próximas elecciones es el alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, que abandona la política municipal para dedicarse de lleno a su escaño en el Congreso de los Diputados. Tras ocho años en la alcaldía decide no aspirar a la reelección, dejando paso al tercer teniente de alcalde en la localidad, Javier Úbeda.

El resto de los principales feudos populares estarán representados por Susana Pérez Quislant, en Pozuelo de Alarcón; José Luis Álvarez Ustarroz, en Majadahonda, y José de la Uz en Las Rozas. Ninguno de ellos fue cabeza de lista en las pasadas elecciones, ya que Pérez Quislant se convirtió en alcaldesa tras la renuncia de Paloma Adrados para ocupar la presidencia de la Asamblea de Madrid. En el caso de De la Uz, llegó a la alcaldía de Las Rozas tras la renuncia de José Ignacio Fernández Rubio para que Ciudadanos apoyara al PP en la formación de gobierno, puesto que estaba investigado por prevaricación urbanística en su etapa al frente del Ayuntamiento de Guadarrama. En Majadahonda José Luis Álvarez Ustarroz sustituye a Narciso de Foxá, en el gobierno municipal desde 2005. También se estrenan Juan Rodríguez Fernández en Alpedrete; José Luis Martín González en Becerril de la Sierra; Borja Gutiérrez en Brunete; Francisco Javier de Pablo García en Cercedilla; Irene Zamora Sánchez en Collado Mediano y Mariola Vargas en Collado Villalba.