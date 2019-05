«El Taxi necesita algunas mejoras»

La movilidad es uno de los asuntos que más procupa a los ciudadanos madrileños. Así, Javier es un joven empresario que usa habitualmente el taxi como medio de transporte para desplazarse desde el centro, donde reside, hasta las zonas alejadas de Madrid para llevar a cabo sus negocios. «Varias veces a la semana cojo un taxi para moverme, sobre todo desde Nuevos Ministerios hasta Méndez Álvaro o Alcobendas, donde suelen encontrarse mis clientes. Acudo a ellos por la rapidez y por su buen precio».

Afirma que si necesita ir a una cita por asuntos laborales, usando el transporte público como el autobús o el metro tardaría demasiado, «además de los retrasos que sufre o si ocurre alguna avería o cortan algún tramo. En cambio, con el taxi nunca he tenido ningún percance del estilo». Sin embargo, afirma que este sector necesita de algunas reformas positivas que mejoren su atractivo para los clientes, y que para ello es necesario impulsar desde la Administración medidas medidas que mejoren el sector. «Muchas veces cuando me he ido a subir a un taxi en la parte delantera, éste tenía todas sus cosas desperdigas por el asiento y resulta molesto tener que esperar unos minutos hasta que las recoja». Hace especial hincapié en la atención al cliente de los profesionales del taxi, puesto que muchas veces se he llegado a sentir incómodo por el trato recibido, afirmando que «es lo realmente significativo frente a las VTCs».

En relación a la calidad precio, explica sentirse muy satisfecho, «respecto al precio no tengo nada que objetar. Llamo o utilizo la app y acuden enseguida». Además remarca que la mayoría de ellos se conocen el mapa de Madrid a la perfección y no deben dar muchas vueltas a la hora de ir a buscarle o para llegar al lugar de destino, como sí ocurre con las VTCs. Por último, afirma que «la app MyTaxi necesita mejorar», puesto que muchas veces, cuando ha querido usarla no le ha funcionado correctamente. Además de que los festivos suele haber un tráfico mucho menos fluido que le impide recurrir a ellos y «muchas veces solo dan la opción de pagar en efectivo».