El voto que se mueve: "Necesitamos más aparcabicis"

Henar llegó a Madrid hace siete años. Tras pasar una temporada en Irlanda, esta experta en movilidad aterrizó en la capital. «Allí iba a todos lados en bici, pero cuando llegué aquí, la ciudad me imponía un poco». De primeras, no se atrevía a utilizar este medio de transporte, «hasta que me animaron mis compañeros de trabajo. Un día me acompañaron hasta casa en bici y me di cuenta de que me sentía segura». Y desde entonces ya no se ha bajado. Bueno, «si hace muy mal tiempo o estoy muy cansada cojo el metro, no hay que ser masoca», insiste. Pero lo cierto es que «circular en bici me hace feliz».

Se dedica a investigar sobre nuevos modelos de movilidad, por eso no es raro que los principales temas que le preocupan de esta campaña tengan que ver con el tráfico de Madrid. «Aún falta muchos puntos de aparcabicis y, por supuesto, espero que el próximo gobierno siga ampliando la red de bicimad». Todo ello porque considera que los coches deben ocupar menos espacio en la ciudad. «Yo que soy de Torrelavega (Cantabria) noto mucho cómo me afecta la contaminación. No sólo a mi salud, también en el sueño. Cuando voy al norte duermo mucho mejor», insiste. Considera que también se debe apostar «por el transporte público y es muy importante que se siga trabajando en reducir la contaminación atmosférica». Pero no sólo eso, afirma que los políticos no se deben olvidar «de fomentar la educación y la sanidad pública y que estos espacios sean accesibles en cualquier medio de transporte». Cuando circula por Madrid cumple las normas a rajatabla. Al llegar a la entrevista, se baja de la bici, tiene que cruzar un paso de cebra. «No debemos olvidar que los peatones siguen siendo los más vulnerables». Es reacia a los carriles bicis restringidos, «creo que lo mejor es formar parte del tráfico, así me siento más cómoda. Además, si los coches ven que cumples las normas, que te paras en los semáforos igual que ellos, te respetan más».