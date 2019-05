El voto que se mueve: "No se debe olvidar la educación especial"

Jorge siempre se había movido por Madrid en coche. Tiene una discapacidad que le produce dolores de espalda. No se había planteado modificar su forma de moverse por la capital hasta que en un foro de internet leyó una entrada sobre el patinete eléctrico «y decidí probarlo». Se compró uno y empezó a realizar rutas cortas para ver qué tal se le daba. Y, con la tontería, su uso le enganchó y empezó a realizar recorridos más largos. «Probé a venir al trabajo y no me pareció complicado». Así, este vehículo se ha convertido en su principal medio de transporte. «Tardo unos 45 minutos en ir de casa al trabajo, aunque podría acortar algo el trayecto si la nueva normativa no nos limitara la circulación a calles 30», asevera.

Se considera uno de los pioneros en el uso de este transporte. «Se podría decir que soy un poco friqui», dice riéndose, mientras enseña cómo ha tuneado su patinete. Le ha añadido luces y baterías extra.

Reconoce que al principio la convivencia con los coches no fue fácil y con los peatones tampoco. «Es muy bueno que nos obliguen a ir por el asfalto». Nunca circula sin su casco, «es como mi cinturón del coche», aduce.

Reconoce que no entiende de política. Se considera un desilusionado. «Voto en blanco porque no creo que los políticos nos ayuden. Ninguno. La economía no remonta. Yo ahora soy más pobre que hace diez años, cuando empezó la crisis», afirma. El ahorro es otro de los motivos por los que se ha pasado al patinete eléctrico: «He calculado que gasto 60 euros menos cada mes si no voy en coche».

Por sus vivencias personales, pide al futuro gobierno que «en las calles con varios carriles, se obligue a circular a 30 km/h en el de la derecha. Es más seguro para todos, también para los peatones». Se queja del asfaltado, cree que «está en muy malas condiciones. Hay muchos socavones y eso nos afecta a todos», en referencia también a los ciclistas.

Al margen de la movilidad, Jorge considera que «no se debe olvidar la educación especial. Estos centros son muy importantes para las personas con discapacidad intelectual, para que puedan ser autónomas».