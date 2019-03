Madre e ingeniera de telecomunicaciones, en 2015 inició una campaña para la racionalización de los deberes en change.org con la que logró recoger más de 200.000 firmas de apoyo. Un año después, su propuesta fue aprobada por el pleno de la Asamblea de Madrid. La también autora del libro “Cómo sobrevivir a los deberes de tu hijo” se presenta ahora a las elecciones del 26M a la Comunidad en la lista de Ignacio Aguado. Cree que hay que modernizar el sistema, introducir metodologías innovadoras, pero, antes que nada, considera que se debería repensar la carga de deberes que los alumnos llevan a casa. En su opinión, deben ser personalizados y sólo a partir de 5º de Primaria.

¿Qué le ha llevado a lanzarse al mundo de la política?

Todo empezó cuando hice la campaña de recogida de firmas para la racionalización de los deberes. Entonces me di cuenta de que había que cambiar cosas que no funcionaban bien y que el problema de los deberes eran sólo la punta del iceberg. Conocí a la gente de Ciudadanos en 2015 cuando desde Change.org nos invitaron a las iniciativas que teníamos más firmas para que se las presentáramos a los políticos. En 2016, Cs la llevó a la Asamblea.

¿Qué cosas hay que mejorar del sistema educativo?

Una de las cosas más preocupantes son las altas tasas de abandono. Madrid no es una de las que tienen peores resultados, pero deberíamos tomárnoslo muy en serio porque hay chicos que acaban la ESO y que no quieren continuar. Los contenidos se hacen demasiado extensos y especializados y, al final, es una sobrecarga para profesores y alumnos. Hay veces que no tiene mucho sentido trabajar contenidos que no se van a utilizar nunca.

¿Por ejemplo?

Estudiar de manera exhaustiva el análisis sintáctico o logaritmos y funciones en tercero o cuarto de la ESO, cuando se trata de una educación obligatoria. La función de la ESO no es preparar para la universidad; al concluir esta etapa lo que se debe saber es a qué te quieres dedicar, si seguir con el Bachillerato o con la FP.

Otro tema preocupante es la atención a la diversidad y a niños con necesidades especiales. Hay legislación, pero la ejecución no se está haciendo como se debería porque hay niños con dislexia o altas capacidades a los que no se les atiende de forma adecuada.

¿Cree que los nuevos métodos pedagógicos pueden ayudar a mejorar la educación?

Desde luego. Hay métodos que mejoran la convivencia, como el aprendizaje cooperativo. Algunos no son tan innovadores, pero se necesita formación y divulgar los nuevos métodos para que no sólo los profesores, sino también las familias las acepten.

¿Sigue diciendo a su hijo que no haga los deberes, como cuando inició la campaña?

Mi hijo ahora tiene 14 años y la situación es diferente. Nunca he sido radical, pero hubo un momento en que tuve que decir a mi hijo que dejara los deberes para bajar al parque porque empleaba mucho tiempo. Ahora no está agobiado ni sobrecargado.

¿Cree que su campaña ha cambiado en algo la educación?

Se ha generado un debate y una mayor concienciación, pero todavía hay gente agobiada con los deberes y el problema no ha desaparecido, pero al menos se sigue hablando de ello y hay una corriente de cambio.

¿Qué opina de eliminar los exámenes de septiembre?

Depende de cada caso personal. Hay centros que no estaban preparados para dar una solución a los niños que aprobaban todo y quizás no es margen de tiempo suficiente el que se da a los que suspenden para recuperar varias asignaturas. La cuestión es que, para bien o para mal, todos tienen el verano libre y puede ser una buena idea para evitar las desigualdades entre aquellos alumnos cuyas familias no tienen dinero suficiente para pagar una academia, pero habrá que analizar cuáles son los resultados obtenidos.

Si llega a la Asamblea, ¿Qué es la primera cosa que quiere cambiar en Madrid en materia educativa?

Me gustaría cambiar el tema de los deberes. Me gustaría llegar más allá. La Comunidad de Madrid, a partir de la proposición no de ley que presentamos hizo un gran trabajo de investigación pero ha sido más bien en un conjunto de buenas intenciones y se ha dado vía libre a que cada centro haga lo que quiera. Hay que seguir trabajando este tema. Los deberes se deben personalizar en función de lo que un alumno necesita. Hay algunos que no deberían llevar y otros que sí porque van peor. En cualquier caso, por regla general, se deberían evitar hasta 5º de Primaria, salvo la lectura.