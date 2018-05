Garrido, investidura sin sorpresas

El presidente en funciones, Ángel Garrido presenta hoy las líneas de su programa de Gobierno en la primera sesión de pleno de debate de investidura de la Asamblea de Madrid, lo que le permitirá convertirse en el sexto presidente de la Comunidad y en el segundo que llega al cargo sin ser votado en unas elecciones. Y lo hará, salvo algún imprevisto, con toda seguridad, ya que cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para que su nombramiento salga adelante. Los populares recibirán el apoyo de Ciudadanos, lo que sumarían 65 votos, frente a los 64 de PSOE y Podemos. Garrido se enfrenta ahora al final de la legislatura con un proyecto continuista y «sin personalismos». Su gestión servirá, básicamente, para rematar en nueve meses proyectos que ya puso en marcha Cristina Cifuentes y que ahora están pendientes de conclusión.

La toma de posesión de Garrido cierra una etapa complicada para la Comunidad de Madrid tras el «caso máster» y el «escándalo del supermercado» que ha acabado con la carrera política de Cristina Cifuentes. Tras 11 días de incertidumbre, Génova le propuso como el candidato para tomar las riendas de la Comunidad de Madrid aunque, desde el primer momento, se le ha considerado el mejor de todos los posibles por su amplio conocimiento de la Administración regional.

Garrido espera a ser investido presidente para hacer cambios en su Ejecutivo que, por otra parte, «serán menores». Habrá un nuevo consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, pero su nombre no se conocerá hasta que sea investido presidente.

La sesión de investidura arranca a las 12 de hoy en la que Garrido expone las líneas generales de su programa de Gobierno y pedirá la confianza de la Cámara. No tiene límite de tiempo. Contará con una segunda sesión que se celebrará mañana viernes en la que los grupos parlamentarios dispondrán de 30 minutos, como máximo, y podrán ser contestados por Ángel Garrido. Después, los grupos parlamentarios tendrán derecho a réplica por un periodo máximo de 15 minutos. El colofón lo pondrá Garrido con una última intervención. Sólo después se procederá a votar.

La presidencia de Garrido durará hasta mayo próximo, cuando se celebren las próximas elecciones autonómicas y municipales.

Ayer Ciudadanos ya garantizó, una vez más, su apoyo al candidato popular. El encargo que le hace la formación naranja es «que trabaje, y mucho, en la gestión cotidiana» en lo relacionado con listas de espera de dependientes, residencias..., según explicó su portavoz en la Asamblea madrileña, Ignacio Aguado. Podemos hizo el último intento por convencer a Ciudadanos de que no diera su apoyo hoy a los populares. «Los madrileños van a perder un año más con esta decisión», dijo la diputada Clara Serra. También se mostró esperanzado de que en el último momento Ciudadanos no apoye al PP el secretario general de los socialistas y diputado José Manuel Franco para que se abra la vía de «un gobierno de cambio» que encabezaría Ángel Gabilondo. Sin embargo, todo parece indicar que no habrá sorpresas sobre quién tomará las riendas de la capital madrileña.

Garrido tendrá que llevar a término como presidente el plan para la rebaja de impuestos con bonificaciones en sucesiones, el plan integral de residencias de mayores que incorporará más personal en los casos de personas con dependencia severa, la mejora de los hospitales públicos madrileños en la que se prevé invertir mil millones de euros, o la nueva estación de metro de Gran vía.