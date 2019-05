José de la Uz, alcalde de Las Rozas: “Necesitamos que los vecinos satisfechos sigan apostando por el equipo que lo está haciendo posible”

José de la Uz es alcalde de Las Rozas desde 2015 y candidato para gobernar en la próxima legislatura por el Partido Popular. Desde que asumió la alcaldía su presencia se ha notado en la calle, estando cerca de todos los vecinos y agentes sociales del municipio, para conocer a fondo las particularidades de una ciudad tan compleja como Las Rozas. Quizá sea esa la faceta por la que más se le reconoce, y lo lleva a gala, pero tiene claro que encabeza un proyecto estratégico para el futuro del municipio. Esta vez confía en poder contar con una mayoría absoluta que le permita convertirlo en realidad cuanto antes.

- ¿Cómo valora la relación con el resto de grupos del Pleno en una legislatura en la que ha gobernado en minoría?

- Ha sido una legislatura en solitario. Ha sido fructífera porque se han hecho muchas cosas y se han llegado a acuerdos. Fue una pena que el grupo de Ciudadanos se rompiera muy pronto, al principio de la legislatura, pero a pesar de eso hemos conseguido muchas unanimidades esta legislatura, fíjate que somos cinco grupos más dos concejales no adscritos. Se han aprobado ordenanzas, se han aprobado modificaciones de crédito, proyectos y eso ha sido a base de mucho diálogo, mucha conversación y pensar en el interés general.

- ¿Qué balance puede realizar después de cuatro años de gestión en el Ayuntamiento de Las Rozas?

- Incompleto, es verdad que se han hecho muchas cosas y los vecinos han notado un cambio: pagan menos impuestos, había superávit y se ha bajado la deuda y hemos hecho mucho microurbanismo que había un déficit en ese sentido de ir mejorando aceras. Ahora me faltan zonas donde, a veces, los vecinos me dicen: "es que no hemos llegado a esta calle" y es porque tenemos el tercer término municipal más extenso de toda la Comunidad de Madrid. La realidad es que como hemos estado en la calle durante cuatro años sabemos el diagnóstico de los que falta por arreglar y ese es el plan que tenemos para el futuro.