Josep Anton Planell: «Somos una universidad catalana, pero nuestros títulos seguirán siendo reconocidos en España»

La Universidad Abierta de Cataluña (UOC), una de las universidades on line con más peso en el panorama educativo, vive un momento de expansión ahora que la formación a lo largo de la vida se ha convertido en una cuestión clave para afrontar los nuevos retos que ofrece la sociedad del futuro. El rector, Josep Anton Planell, tiene muy claro que una titulación universitaria es sólo el comienzo para poder desarrollar una actividad laboral y que en el futuro necesitaremos reciclar nuestros conocimientos. Con más de 70.000 alumnos, la universidad continúa su expansión. Ha abierto sedes en Madrid, Sevilla, Valencia, Palma, Bilbao, Vigo, Alicante ...Y fuera de nuestras fronteras próximamente abrirá oficina en Bogotá.

-Están aumentando mucho las universidades on line. ¿Qué tiene más futuro, esta modalidad o la presencial?

La demanda de estudios superiores aumenta y parece ser que crecerá en lo relativo a la formación a lo largo de la vida, que no tiene por qué ser reglada para cubrir las necesidades del mercado. Ahí es donde hay una oportunidad muy grande. Pensar que todo va a ser presencial u on line es absurdo. Se mantendrán las dos modalidades o se combinarán. Toda la formación que se hace en un aula se puede hacer on line, pero hay formación de laboratorio que no. La UOC es una universidad que ayuda a la formación a lo largo de la vida, pero con 18 años hay que ir a una universidad presencial y socializar.

- ¿Cuál es su perfil de estudiante?

Ha ido variando, pero actualmente la media de edad de nuestros estudiantes está entre los 28 y los 30 años y es gente que muchas veces tiene una familia y una hipoteca. Son personas que trabajan y combinan el trabajo y el estudio para progresar personal o profesionalmente. Hay un 30% que viene de los ciclos superiores de FP y otros que vienen a cursar la primera o la segunda a carrera. Tenemos una proporción de mujeres bastante elevada (55 o 60%). Además, somos la segunda universidad española con más estudiantes discapacitados, después de la UNED.

- ¿Qué tipo de titulaciones ofrecen?

Tenemos 25 grados y más de 50 másteres en las áreas de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. En Tecnología ofrecemos Informática y Telecomunicaciones como grados y los másteres correspondientes. En formación no reglada disponemos de una treintena de másteres propios y hasta escuela de idiomas.

- ¿Por qué necesitamos formarnos a lo largo de la vida? ¿Por la situación del mercado de trabajo?

Esa idea de que la gente estudiaba cuando era joven y con esa formación llegaba a la jubilación y ya no necesitaba reciclarse está cambiando porque las condiciones de trabajo han variado, la tecnología evoluciona...Hay muchas circunstancias que obligan a que la gente se recicle o a hacer una puesta a punto para cambiar de dirección profesional. También hay gente que busca formación para poder desempeñar mejor el puesto de trabajo que ocupa.

Hay dos tipos de carreras: las profesionalizadoras y las que muchos estudian para entender el mundo (30% de nuestros estudiantes está en esta categoría).

Nosotros hemos visto que tenemos demanda en Latinoamérica (Colombia, Ecuador, Chile, Perú), Norteamérica...Y estos estudiantes cursanbásicamente másteres. Pero también tenemos estudiantes españoles que viven fuera del país y que aprovecha que está trabajando fuera de España y aprovecha a estudiar un grado por si algún día vuelven.

-Según el Informe CYD, el 35% de los universitarios que trabajan ocupan empleos para los que están sobrecualificados. ¿La universidad debe hacer un mayor esfuerzo para hacer titulaciones que se ajusten al mercado laboral?

-Tenemos un déficit de FP de alto nivel. Otros países lo tienen solucionado. En España, la mayoría de las universidades son de investigación, pero fuera de nuestras fronteras hay universidades que emiten titulaciones que son profesionalizadoras. En España nos falta dar salida a una mayor formación profesional específica que no tiene por qué llevar asociada la investigación.

-¿En qué sentido debería ir orientada una reforma universitaria?

-Las universidades españolas forman parte de un paquete en el que no hay ninguna dentro de las cien primeras en los ranking internacionales, pero están entre las 1.000 primeras. Cuando hay 30.000 universidades en el mundo, esto significa que estás en un segmento muy bueno. Esta es la grandeza del sistema español. Y todo se ha hecho con muy poco dinero porque las universidades están infrafinanciadas. Habrá que conseguir que, cada año, el Gobierno, independientemente de lo que ocurra, se comprometa a subir progresivamente la financiación de las universidades hasta llegar al 2% del PIB, como ocurre en Europa. España es el primer país europeo con más universitarios cuyos padres no lo eran. Hemos dado un salto de una sociedad con muy pocos universitarios a una sociedad con muchos. Las universidades tienen, además, un gran impacto social. Por cada euro que colocas en ellas, el sistema te devuelve 4. ¿Por qué? Por toda la actividad económica que se genera en torno a ellas.

- ¿El prestigio de la universidad está en juego con todos los escándalos que ha habido recientemente?

Lo que queremos los rectores es que nos dejen fuera de la pugna política. Se están metiendo el dedo en el ojo unos partidos contra otros y usan las piedras que tienen para tirárselas unos a los otros. Ahora usan los másteres. Poner en el ojo del huracán a la universidad no es justo. Sin duda hay cosas que mejorar, pero eso no significa que el sistema no funcione.Nuestros estudiantes cuando van al extranjero no son los tontos de la clase, su nivel es homologable al de otros países.

- ¿Qué su universidad tenga un nombre catalán disuade a muchos españoles de matricularse en ella?

No lo creo. Actualmente el 60% de nuestro alumnado es catalán, el 35% son de otros lugares de España y el 5% son del resto del mundo. Estamos creciendo fuera de Cataluña y en el resto del mundo. Hicimos un campus único para todos los estudiantes de tal manera que se implantó un sistema de traducción automática para que el idioma no fuera problema.

-¿El desafío independentista está afectando a una universidad catalana como la suya?

-Nos afectó un semestre. La gente se preguntó que pasaría con sus títulos si Cataluña se independizaba, pero pasado el bache del año pasado, la sensación es que las cosas se han normalizado. Nuestros títulos están reconocidos y acreditados por el Ministerio. A no ser que el Consejo de universidades revirtiera esta situación, serían títulos reconocidos en España. Por parte nuestra no habrá ninguna limitación para que siga manteniéndose como tal. Seria absurdo decir otra cosa. Todas son titulaciones homologadas y debieran seguir siéndolo independientemente de lo que los políticos hagan. Hay personas de características muy distintas y tenemos que respetar la pluralidad de los estudiantes que tenemos. La universidad es un ente democrático en el que coexisten personas que tienen sensibilidades muy distintas y todas ellas son respetables.